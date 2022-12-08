Не те, що треба, але доволі багато: стало відомо, скільки ракет на місяць виготовляє Росія

Військовий експерт Петро Черник пояснив, як швидко сьогодні виробляються ракети в РФ.

Про це він розповів в ефірі YouTub-каналу ТСН.ua.

Так, за його словами, ракетний потенціал у Росії поки що є, проте він вже не такий, як на початку повномасштабної війни.

"Місячне виробництво десь у межах від 25 до 50 ракет. Але знову ж таки - це дуже тонка математика, бо кожен випадок, кожен момент закупівлі окремої плати - це велика спецоперація. На це впливає гігантська кількість чинників, навіть погода може впливати. Проте РФ наразі перебуває у проміжку 25-50, а може і 60 ракет. Йдеться про ракети класу Х-101 і "Калібр". У них поки що такий потенціал є", - наголосив експерт.

Черник додав, що виробництво 25 чи 50 ракет на місяць - це доволі багато. "Це доволі серйозний потенціал. Не той, що їм треба, але, тим не менше, 25 чи 50 ракет - це доволі багато, і воно точно полетить у наш бік", - зазначив він.

Скільки у РФ залишилося ракет

Нагадаємо, раніше інший військовий експерт Юрій Федоров заявив, що Росії вистачить ракет ще на п'ять-шість великих масованих ударів, а далі Путіну потрібно буде міняти підхід до ведення війни.

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Очільник української розвідки Кирило Буданов також вважає, що у РФ залишилися ракети лише для декількох масштабних атак, після чого "вони вийдуть у повний нуль".

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Російська Федерація має великий запас ракет С-300, якими може обстрілювати прикордонні регіони України або ті, які межують з окупованими регіонами. Це - Харківська, Запорізька, Херсонська, Донецька та Луганська області. Однак, за даними міністра, ракет "Іскандер" залишилось менше ніж 13%. Для оборони потрібно мати хоча б 25%. "Калібрів" є 37%, проте після атаки 5 грудня залишилося близько 30%.

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