Не тільки "н**ер": яких ще "ляпів" припускалися українські судді та в яких пікантних ситуаціях опинялись

Не тільки "н**ер": яких ще "ляпів" припускалися українські судді та в яких пікантних ситуаціях опинялись

Відзначаються судді не лише в столиці.

Суддя Печерського районного суду Києва Олег Білоцерківець втрапив у скандал. Заміть того, щоб оштрафувати порушника карантину, відправив його на три літери. Офіційно і навіть із можливістю оскаржити це рішення протягом десяти днів. Документ з’явився в реєстрі судових рішень. Щоправда, коли скандал набув розголосу, вирок зник.

Про те, які ще гротескні судові рішення містять реєстри - 24 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Слід зазначити, що судді часто потрапляють в скандали. Печерський суд столиці, мабуть, найчастіше. Його судді опиняються і в пікантних ситуаціях. Приміром одіозна суддя Оксана Царевич, яка судила майданівців, щоб не відповідати на запитання про свої дії, залицялась до журналіста ТСН Дмитра Фурдака.

Новини України: суддя столичного Печерського суду відправив порушника карантину "на**р"

Але відзначаються судді не лише в столиці. Кілька років тому вінницький суддя Юрій Ковбаса виправдав чоловіка, який керував автомобілем у стані наркотичного сп’яніння. Рішення мотивував тим, що напередодні той з’їв пиріжок з маком.

Також свого часу, стараннями донецького судді Владислав Цукурова семерічна дівчинка отримала двох законних батьків.

А ось одеський суддя Олександр Гарський, який судив двох молодиків за дрібні злочини, крім власне умовного вироку, зобов’язав їх прочитати книжки Марка Твена, Джека Лондона та Тараса Шевченка.

У кар'єрі адвоката Богдана Кушніра був випадок, коли суддя у своєму рішенні назвав сторони справи нецензурними словами. І учасники процесу отримали цей документ на руки. Суддя виявився людиною кмітливою і в усьому звинуватив техніку.

Тим часом помічниця судді Білоцерківця Ангеліна Ахромаєва вже заявила, про втручанням в роботу автоматизованих систем суду. І повідомила, що необхідну заяву вже подали в правоохоронені органи.

Колишній же суддя, а тепер експерт з питань реформи судів та юридичної освіти Михайло Жернаков вважає, що в будь-якому разі суддю мають покарати, бо це його рішення і він має перевіряти кожну букву і кожен розділовий знак.

Нагадаємо:

Раніше крапку в незвичайній справі поставив суд Львова. Там розглядали позов голови ОССБ, якому ледь не відкусив носа мешканець будинку. Мовляв, голова не реагував на звернення.

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