Не тільки рідкісноземельні метали: ЗМІ розсекретили, які ще ресурси України зацікавили Трампа

Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент їде в Україну. Таке проанонсував президент Дональд Трамп. Він зустрінеться з Володимиром Зеленським і обговорить, чим Україна платитиме за військову допомогу. Окрім рідкісноземельних металів, пише Reuters, ітиметься також про енергоресурси і державні компанії.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН у Сполучених Штатах Ольги Кошеленко.

Міністр фінансів Скотт Бессент стане першим американським високопосадовцем з адміністрації Трампа, який відвідає Україну. Хоча минулої пʼятниці Трамп прогнозував можливу зустріч із Зеленським у Вашингтоні, цього тижня плани, очевидно, змінилися.

Але саме міністр фінансів США відвідає Київ, не з миротворчою місією. Він має обговорити ідею щодо обміну українських рідкісноземельних металів на американську військову допомогу. Президент Трамп за останні тижні не раз публічно висловлював зацікавленість у такій угоді. Її також схвалює президент України Володимир Зеленський: власне, він сам і подав таку ідею тоді ще кандидату у президенти Трампу, намагаючись зацікавити його своїм планом перемоги.

Під час візиту Бессета, повідомляє агенція Reuters із посиланням на поінформовані джерела, предметом обговорення також будуть інші природні ресурси, зокрема енергетичні, і майбутнє деяких українських компаній, що є державною власністю.

"Вони мають надзвичайно цінні землі, це стосується рідкісноземельних металів, це стосується нафти та газу та іншого. Я хочу, щоб наші гроші були компенсовані, оскільки ми витрачаємо сотні мільярдів доларів. Вони можуть укласти угоду, можуть не укласти угоду. Можуть одного дня стати частиною Росії, а можуть не стати", - заявив Трамп.



Наступна велика зустріч американських і українських посадовців, вже за участі президента Зеленського, відбудеться на Мюнхенській безпековій конференції наприкінці цього тижня. З американського боку там будуть віцепрезидент Венс, держсекретар Рубіо і спецпредставник Келлог. Останній, за даними CNN, 20 лютого має також відвідати Київ.

Водночас спецпредставник Трампа по Близькому Сходу Стів Віткофф несподівано виявився одним із переговорників із Москвою. Саме він вів переговори щодо обміну незаконно утримуваного у Росії американця Марка Фогеля і особисто літав за ним у Москву.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 06:00 12 лютого. КИЇВ ПІСЛЯ АТАКИ БАЛІСТИКОЮ! Є ЖЕРТВА!

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