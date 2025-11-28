Не тільки 1000 грн від держави: які ще види допомоги можуть отримати українці

Українці можуть отримати різні види допомог

Українці активно користуються цьогорічною урядовою програмою «Зимова підтримка»: зафіксовано 12,5 мільйона заявок у «Дії» та понад 700 тисяч заявок в «Укрпошті». Перші кошти вже почали надходити на картки громадян і їх витрачають здебільшого на ЗСУ або на комунальні послуги.

Наразі уряд розглядає питання щодо додавання до переліку товарів та послуг, які можна придбати за ці кошти, продуктів харчування вітчизняного виробництва. Цьогорічна тисяча — не єдина програма підтримки цієї зими.

Кореспондент ТСН Іван Воробйов дослідив, якими ще видами допомоги скористалися українці і які з них мають найбільший попит.

Допомога з опаленням у прифронтових регіонах

Жителька Дергачів на Харківщині пані Ніна показує тверде паливо, яке вона з чоловіком отримала за урядовою програмою.

Родина пані Ніни, житло якої окупанти знищили на початку повномасштабного вторгнення, була змушена перебратися ближче до Харкова. Пенсії не вистачає на опалення хати дровами.

Ця програма розрахована на людей, які:

Перебувають у 10-кілометровій зоні від лінії зіткнення. Були змушені покинути житло через бойові дії, але продовжують жити на прифронтових територіях.

«Ми компенсуємо витрати на тверде паливо. Перший пакет — це допомога коштом міжнародних партнерів. Виплатна сума — 19 400 гривень. Ми розуміємо, що не всі потрапили під допомогу міжнародних партнерів, тому ми запровадили від листопада місяця саме компенсацію у розмірі 8 тисяч гривень також на тверде паливо людям, які є внутрішньо переміщеними особами, але які проживають на всій території України», — каже Тетяна Кірієнко, заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Наприклад, пані Галина із Запоріжжя отримала кошти і вже замовила дрова.

«Жити якось треба. Потому шо маленька зарплата, дрова дуже дорого коштують», — каже Галина Люторевич, жителька Запоріжжя.

Найпопулярніші види «Зимової підтримки»

Урядова програма «Зимова підтримка» об’єднує 8 різних видів допомоги для різних категорій населення. Ознайомитися з ними можна на сайті «zyma.gov.ua».

Серед найпопулярніших видів допомоги:

1000 гривень для всіх громадян (заявки у «Дії»).

6500 гривень для вразливих верств населення.

Грошова компенсація за дрова .

Компенсація витрат на електроенергію для мешканців прифронтових регіонів.

«Підтримка 6500 — це майже вже 200 тисяч заяв ми отримали. І що стосується електроенергії, компенсація електроенергії — це також 200, якщо не помиляюся, близько 268 тисяч заяв. Це 185 мільйонів, тому що достатня сума компенсації, тобто це 100 кВт на одну людину або 300 кВт на одне домогосподарство, ну тобто на родину», — каже міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін

Отримані кошти на компенсацію електроенергії можна витратити гнучко:

«Ми перераховуємо їм кошти в сумі, яка вартує оцей обсяг електроенергії. Вони можуть скористатися цими коштами для пального для генератора або на купівлю павербанків, або коли йде споживання світла більше, заплатити ці кошти за електроенергію».

Програма енергоефективності

Ще одна урядова програма, спрямована на забезпечення енергостійкості населення та зменшення навантаження на енергосистему — програма енергоефективності.

«За цією програмою на сьогодні громадяни можуть отримати безвідсотковий кредит терміном, в залежності від політики банку, до 10 років. Передбачається закупівля обладнання вартістю встановлення до 480 тисяч гривень», — каже Роман Андарак, заступник міністра енергетики України.

На ці гроші можна придбати сонячні панелі або вітряки, обов’язково з гібридними інверторами і батареями. Це дозволить споживати енергію не лише вдень, але й уночі.

Умови програми:

Не більше 10 кВт на установку.

Обмеження за площею приміщень: будинок має бути не більше 300 квадратних метрів .

Умовою програми є те, що ця електроенергія не може продаватися за зеленим тарифом.

Щоб скористатися програмою, потрібно звернутися до одного з державних банків, подати заявку, отримати кредит, купити та встановити обладнання. Після перевірки держава компенсує відсотки за кредитом — таким чином він стає безвідсотковим.

«На сьогодні укладено договорів на 1 мільярд гривень. Впроваджено 26 МВт такої розподіленої генерації, що є значним внеском в нашу енергетичну стійкість. Це кошти державного бюджету», — каже Роман Андарак, заступник міністра енергетики України.

Урядовці запевняють, що гроші на вже наявні програми підтримки забезпечені державними коштами, адже їх закладали ще минулого року. У планах уряду — продовжити впровадження нових програм підтримки населення у майбутньому.

