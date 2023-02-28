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Не треба думати чи сподіватися, що в Росії не вистачає боєприпасів – міністр оборони Естонії

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Не треба думати чи сподіватися, що в Росії не вистачає боєприпасів – міністр оборони Естонії

Фото: Служба безпеки України

Політик наголосив на необхідності бути готовими допомогти Україні такими ж обсягами.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що Росія має ще величезну кількість старих боєприпасів, тож треба допомогти Україні такими ж обсягами.

Про це Певкур розповів у інтерв’ю ТСН.ua.

Він зазначив, що навіть якщо в Росії не вистачає потужностей для виробництва нових боєприпасів, у неї євеличезна кількість старих. 

"Але нам не треба думати чи сподіватися, що в Росії не вистачає боєприпасів. Вистачає. І ми маємо бути готові допомогти Україні такими ж обсягами. Отже, це підсумок і наш результат, на який ми маємо сьогодні вийти", – наголосив естонський міністр. 

Зауважимо, Певкур також повідомив, що Естонія може виробити понад мільйон артилерійських снарядів, аде для цього треба укласти низку важливих контрактів з партнерами.

Нагадаємо, напередодні журналісти NBC із посиланням на американського ексчиновника повідомили, що в Китаї розглядають можливість відправки до Росії не просто стрілецької зброї, а й артилерії та боєприпасів.

Водночас очільник Пентагону Ллойд Остін заявив – США вірять, що підготовка та обладнання, які вони передають Україні, змінять динаміку на полі бою та дозволять прорвати оборону ворога.

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Дата публікації
Перегляди
985
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