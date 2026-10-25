«Не треба купувати лояльність Росії»: Зеленський застеріг США від небезпечного кроку

Володимир Зеленський та Алла Мазур / © ТСН

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Президент Володимир Зеленський застеріг США від передчасного зняття санкцій із Росії заради переговорів або спроб домогтися більшої лояльності Москви. За його словами, санкційний тиск має бути пов’язаний із завершенням війни, а не із самим фактом майбутнього діалогу.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю ведучій «ТСН. Тиждень» Аллі Мазур.

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«Може, є якісь домовленості між Америкою і Росією, про які мені невідомо. Я б не хотів, щоб на зустрічі трьох лідерів, коли це станеться, — без сумніву, це має бути, — ми підійшли до цієї зустрічі, знявши всі санкції з Російської Федерації», — сказав Зеленський.

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Президент наголосив, що санкції запроваджували через російську агресію, окупацію та вбивства, а не заради самого факту майбутніх переговорів.

«Санкції накладалися за агресію, а не за можливість побалакати. Тому ми можемо прив’язувати зняття санкцій тільки до того, що йде закінчення війни, дипломатія, розуміння, як відбудувати державу, і гарантії безпеки», — заявив він.

Зеленський також розповів, що вже порушував це питання перед американською делегацією.

«У мене є відчуття, і я з ним жив досить довго, що, коли ми говоримо про лояльність Росії, не потрібно її купувати такою ціною», — сказав президент.

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За його словами, у разі передчасного скасування санкцій Захід ризикує втратити один із головних важелів тиску ще до того, як стане зрозумілим результат переговорів.

«Залишившись без санкцій і в діалозі у тристоронньому форматі, ви можете залишитися в моменті, коли нічого не зрозуміли, що буде далі, а санкції вже зняли. А у кого достатньо сил, які були у нас на початку війни, щоб накладати всі санкції заново, щоб об’єднати людей, щоб було 20 плюс пакетів по всьому світу?» — наголосив Зеленський.

Він додав, що саме тому ставиться до можливого послаблення санкцій проти Росії «дуже обережно».

Чи можуть економічні поступки схилити Росію до миру

Застереження Зеленського щодо передчасного зняття санкцій перегукується з оцінкою старшого наукового співробітника Brookings Institution Томаса Райта. У колонці для The Atlantic він писав, що Дональд Трамп може помилятися, розраховуючи схилити Росію до мирної угоди за допомогою економічних стимулів.

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«Дональд Трамп потрапив у ту саму пастку з Володимиром Путіним, очевидно вважаючи, що правильні економічні стимули переконають російського лідера укласти мир», — зазначав Райт.

На думку аналітика, для Кремля війна проти України визначається не лише економічними інтересами, тому поступки можуть не змінити позицію Москви. Натомість, вважає він, США мають посилювати тиск на Росію та допомагати Україні зміцнювати оборону.

Раніше повідомлялося, що Росія може використати відновлення тристоронніх переговорів для просування своїх вимог і посилення тиску на Україну.

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