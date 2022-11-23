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"Не треба рахувати": Жданов розповів, скільки ще ракет має Росія для масованих ударів

Автор
Денькович Ярослава
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Час на прочитання
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"Не треба рахувати": Жданов розповів, скільки ще ракет має Росія для масованих ударів

Фото: Associated Press

Олег Жданов розповів про збройні ресурси Росії.

Нещодавно Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російські окупанти можуть здійснити ще кілька масованих ракетних ударів по Україні, як це було 15 листопада. Військовий експерт Олег Жданов не погодився з таким прогнозом та розповів, скільки ракет ще має Росія.  

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua

"Не погоджуюсь (з Даніловим – ред.). Я згадаю свій вислів, який я фактично озвучую з першого дня війни – не рахуйте ракети Російської Федерації. Там ще дуже багато. До речі, для підтвердження моїх слів, наведу вислів міністра оборони України пана Олексія Резнікова, який надав статистику, згідно з якою, росіяни не використали ще й половини своїх ракетних запасів", - зазначив Жданов.

За словами експерта, є окремі види ракет, яких дійсно залишилось близько 18%, але є види ракет, яких залишилось близько 70%.

"Так що не треба рахувати, треба наполягати, аби наші партнери якомога скоріше і якомога більше давали нам протиракетних засобів, для того, щоб закривати наше небо самотужки", - резюмував Жданов.

Ракетний потенціал Росії

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що в Росії залишилося дуже багато ракет С-300, проте не все так добре з високоточними ракетами.

15 листопада РФ влаштувала наймасованіший обстріл енергосистеми України від початку повномасштабної війни, випустивши 90 ракет. Силам ППО вдалося збити 73 з них, а також 10 дронів-камікадзе. 

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Росія вже використала 87% своїх високоточних ракет "Іскандер". Однак там досі є чимало ракет С-300, "Кинджалів" та "Оніксів".

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла, що про підготовку Росії до масованого ракетного обстрілу України стає зрозуміло, якщо російські війська виводять до акваторії Чорного моря носії "Калібрів", що мають багато ракет.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
445
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