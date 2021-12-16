"Не треба жити у бульбашці": Мосейчук емоційно пояснила Скрипіну, чому в ефірах з'являються "гордони" та "шуфричі"

16 грудня в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" підняли питання, чому в ефірах українських телеканалів з'являються політики, медійні особи, в словах яких звучить проросійська риторика.
"У нього є цілий канал. А він тут себе поводить, як у себе вдома. Наташа, нащо ти його кличеш постійно?" - сказав журналіст, керівник і засновник Skrypin.ua Роман Скрипін про нардепа від "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича, який теж був у студії.
"Ромо, я вас не спитала, нащо мені кликати Гордона і Шуфрича. А їх що, немає в суспільстві? Немає "гордонів", "шуфричів" у суспільстві? Вони кудись зникають? Ромо, не треба жити в бульбашці. Ви створили для себе бульбашку, ви у ній живете з вашими підписниками. А є інші люди. Є Шуфрич, є Гордон, є Аваков, є Бацман, є всі "на шашликах" - вони всі є! І не треба закривати одне око", - відповіла ведуча ток-шоу "Право на владу" Наталія Мосейчук.
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