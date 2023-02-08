Не тягнути одночасно дві школи: в Міносвіти пропонують українським учням за кордоном варіанти навчання

Як вчитися за кордоном і надолужити навчання вдома, відповідні листи з роз’ясненнями розіслали європейським Міністрам освіти, аби на місцях проконсультували і скерували.

Дистанційно-індивідуальне навчання, сімейна форма чи перезарахування предметів - українське Міністерство освіти звернулося з листами до міністрів освіти європейських країн, щоби ті роз'яснили українським батькам, як їхні діти можуть продовжувати вчитись і в Україні, йдеться в ТСН.

Цього місяця буде рік, як частина український учнів, тікаючи від війни, виїхала за кордон, в відтоді вони намагаються вчитися і там, і тут. За даними Міністерства освіти, нині за межами України навчається зо пів мільйона наших учнів: найбільше у Польщі, на другом місці Німеччина.

У Польщі в українській школі Назар вчиться дистанційно, бо дуже хоче залишатися зі своїми однокласниками, та й у школі максимально йдуть на зустріч. “Я роблю польську школу і сідаю робити українську. Я дуже втомлююся. Вранці важко встати”, - каже хлопчик.

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У Німеччині українські учні навесні ще намагалася вчитися дистанційно, але з осені, перейшли на сімейну форму навчання. Це означає, що вони самостійно опановують теми, з'являються на онлайн-консультації і онлайн виконують тести та контрольні. “Мені важче українську школу робити, бо там складніше, а німецька легка”, - каже український школяр.

В українському Міністерстві освіти констатують, тягнути дітям дві школи - це складно і не потрібно. Як вчитися за кордоном і надолужити навчання вдома, відповідні листи з роз’ясненнями розіслали європейським Міністрам освіти, аби на місцях проконсультували і скерували.

Вчитися можна дистанційно, а цю форму головно рекомендують тим, хто виїхав до країни, де не вимагають ходити до місцевої школи. Там де потрібно ходити до місцевих шкіл, можна перейти на сімейне навчання, або обрати індивідуально-дистанційний формат. Це, коли дистанційно вчити тільки ті предмети, які в країні перебування не викладаються: це українська мова та література чи історія. “Можна не відвідувати. Дитина навчається тільки в школі країни перебування. Після цієї школи вона отримає довідку в якій прописано, які результати вона здобула і які теми опрацювали. З цією довідкою вона приїжджає до України, по тим предметам, які вивчалися відбувається перезарахування і пропонується виконати певні контрольні із тих предметів, які дитина не вивчала”, - пояснює генеральний директор директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН Олег Єресько.

Можливість перезарахувати предмети найбільше зацікавило наших за кордоном. Однак, зізнаються, перенести оцінки можна далеко не з усіх предметів, програми сильно відрізняються.

Ще один варіант, як живучи за кордоном, тягнути ще й українську школу - це перевестися в міжнародну українську школу. “Треба переглядати відео. По цим матеріалам писати контрольну і говорити з вчителькою. Співбесіда, щоби вона переконалася, що ти не списував і сам все знаєш”, - пояснює учень МУШ Ярема.

У Міністерстві освіти рекомендують батькам заспокоїтися, а дітям гарантують, що коли вони повернуться додому, то до кожного буде індивідуальний підхід. “Україна радісно прийме всіх здобувачів освіти назад. Ніхто не збирається знижувати рівні класів і так далі. У кожному випадку здійснюватиметься суто індивідуальний підхід”, - твердить Генеральний директор директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН Олег Єресько.

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