Не 2023 року: як та коли закінчиться війна в Україні – військові експерти назвали сценарії

Повномасштабна війна Росії проти України станом на 25 липня триває вже 516 днів або один рік і п’ять місяців.

Найімовірніше, що війна в Україні не закінчиться цього року і триватиме далі. У цьому певні захід та США. Втім, українські офіційні особи дещо оптимістичніші та припускають, що наша перемога буде раніше 2024 року.

Сайт ТСН.ua поспілкувався з військовими експертами Петром Черником, Романом Світаном, Олександром Коваленком та Олександром Мусієнком. Ми зібрали їхні прогнози та сценарії – як та коли може закінчитися війна в Україні.

Війна не закінчиться до кінця 2023 року

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко впевнений, що повномасштабна війна в Україні не закінчиться до кінця 2023 року. За його словами, у 2024-му наші військові можуть перейти до звільнення тимчасово окупованого росіянами півострова Крим. Однак, Коваленко не впевнений, що саме цим війна закінчиться.

“Я вважаю, що в 2024 році війна ще буде продовжуватися. Тому треба, щоб морально, психологічно люди були до цього готові. На це треба дивитися як воно є: раціонально та логічно”, – каже він.

Крим деокупують раніше, ніж Донецьку та Луганську області

Коваленко вважає, що сценарії завершення війни в Україні очевидні вже зараз. Це, в першу чергу, звільнення материкового півдня України, тобто Запорізької області та лівобережної Херсонщини. Після цього розпочнеться процес звільнення Криму.

“Скільки це займе часу – це вже інше питання. Найскладнішим етапом буде саме звільнення Донецької та Луганської областей. І мені здається, що саме звільнення Криму відбудеться набагато раніше, ніж буде звільнено Донецьку та Луганську області”, – припускає Коваленко.

Він пояснює, що Донецька та Луганська області мають спільний кордон з Росією, тому там є постійна логістика. Навіть якщо Збройні сили України зможуть обрізати її, також існує проблема з лінією оборони, додає Коваленко. Там буде дуже важко українським військовим, адже вона будувалася окупантами ще з 2014 року.

Війна в Україні / Фото: Associated Press

Ситуація на фронті може непередбачувано змінитись

Коваленко зазначає, що ситуація на фронті може докорінно змінитися будь-якої миті. За його словами, Україна може мати якусь досить потужну перевагу над ворогом. Так само ситуація може змінитися не на нашу користь.

“Я не бачу якихось передумов, щоб ситуація змінилася саме не на нашу користь. І з цього роблю висновки, що будь-які прогнози, зокрема мої, вони не є фундаментальними. В них немає основи, бо зона бойових дій, і це вже доведено цими 1,5 роками активних бойових дій під час повномасштабного вторгнення, все може змінюватись непередбачувано, будь-якої миті. Тому є ось такі вірогідності, що сценарії навіть будуть різні. Але, на мій погляд, материковий південь, тимчасового окупований півострів Крим, Донеччина та Луганщина – ось етапи закінчення війни та звільнення наших територій”, – додає Коваленко.

Війна триватиме ще мінімум 1,5 роки

Він припускає, що зараз Україна умовно перебуває посередині війни. За словами Коваленка, вона триватиме ще мінімум півтора роки – це оптимістичний сценарій.

“Але ця стадія зараз – це продовження звільнення наших територій, але буде і стадія “після війни”. Росія так чи інакше не буде залишати своїх планів по захопленню України і реваншизм свій буде намагатися продовжувати і далі”, – каже він.

Війна в Україні / Фото: Associated Press

Зіткнення на кордоні можуть продовжуватись десятиліттями

Військовий експерт Роман Світан вважає, що єдиний сценарій завершення війни – це знищення російської армії на території України, вихід на державні кордони та розвал російської імперії після цього.

“Без розвалу Росії на частини про закінчення війни говорити не доводиться. Розвал РФ буде тривати десь протягом років 10 після розгрому російської армії. Тобто ці процеси будуть на десятиліття розтягнуті. Тому в нас латентна війна вздовж кордону. Сутички і стан бойового зіткнення вздовж лінії кордону можуть бути ще 10 років”, – припускає Світан.

ЗСУ можуть знищити окупантів до осені 2024 року, але за однієї умови

Військовий експерт вважає, що ЗСУ зможуть знищити російську армію на території України і вийти на державні кордони до осені 2024 року, якщо ми швидко отримаємо авіацію та зброю.

“Якщо авіація приходить на початку наступного року, то до осені ми зможемо знищити російську армію і вийти на державний кордон. Все саме від цього залежить. Після отримання авіації протягом трьох-чотирьох місяців російська армія буде розбита. А далі боротимемося з російською імперією, що розвалюється, ще років 10. Але це для економіки, для України вже не страшно. Це завдання ЗСУ, які утримуватимуть тисячокілометровий держкордон між Україною та Росією”, – каже Світан.

Він додає, що після розгрому російської армії та початку децентралізації влади вже в самій Росії, їм буде “не до ракет”. Тобто терор українських цивільних припиниться.

Війна в Україні / Фото: Associated Press

Існує три сценарії завершення війни

Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснює, що наразі сказати, коли закінчиться війна, дати певні часові рамки, складно.

“Що стосується сценаріїв, сценарії я бачу такі. Перший це те, що українські війська завдадуть тотальної розгромної поразки російським військам в Україні. Звільнення окупованих територій і вихід на кордони 1991 року спровокує негативні процеси в Росії, фактично революційну ситуацію, що призведе до тотальної зміни влади і, можливо, навіть до розпаду Росії в майбутньому”, – каже Мусієнко.

Це буде означати, що Україна отримала максимум від перемоги і може розраховувати на відшкодування збитків, репарації, притягнення воєнних злочинців до відповідальності тощо. Це найоптимістичніший сценарій, зазначає Мусієнко.

Можемо отримати заморожений конфлікт

“Є сценарій, що війна може затягнутися і ми будемо мати заморожений конфлікт. Будемо обмінюватися ударами, буде лінія фронту, яку ми будемо утримувати. Наноситимемо удари по ворогу, і Росія час від часу буде наносити удари. Поки одна зі сторін не виснажиться. І тоді може бути укладене якесь перемир’я. Тобто не закінчення війни, а просто фіксація стану припинення вогню. І ми будемо в такому стані жити приблизно як з 2014 року”, – каже Мусієнко.

Війна в Україні / Фото: Associated Press

Найпесимістичніший сценарій

І третій сценарій – найпесимістичніший для України. Якщо ми не зможемо повернути контроль над усіма територіями в межах міжнародно визнаних кордонів, буде знайдене компромісне рішення, укладена домовленість з Росією, припускає Мусієнко.

“Фактично ми можемо певні території просто втратити. Ціною цієї домовленості буде вступ України до ЄС і до НАТО”, - каже він.

Мусієнко погоджується, що Україна пройшла приблизно половину повномасштабної війни. За його словами, як швидко закінчиться війна залежатиме від кількох факторів.

“Ми десь пройшли половину і зараз у другій половині близькі до завершення. А питання в тому, як він завершиться, буде залежати від розвитку ситуації на полі бою. Від того, наскільки швидко ми отримуватимемо необхідну зброю від наших партнерів і наскільки ворог буде здатний чинити опір як зараз. Від цього буде залежати як швидко закінчиться війна і як швидко ми пройдемо відповідно цей етап”, – додає Мусієнко.

Коли закінчиться війна Росії проти України

Полковник запасу, військовий експерт та аналітик Петро Черник прогнозує, що по-справжньому війна з росіянами закінчиться тоді, коли складеться одразу п’ять чинників. За його словами, Російська Федерація має розпастися на 25-30 держав і в неї мають забрати ядерну зброю.

“Те, що утвориться на території якоїсь там московської республіки, скажімо по кордонам 1471 року. Чого саме цей рік, бо це ще без Новгорода Великого. От ця частина буде повністю відрізана від ресурсів – нафти, газу і тому подібного”, – каже Черник.

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Крім того, Україна має вступити до НАТО, а вищезгадана територія Росії має перебувати щонайменше 60 років у режимі так званої санації, додає військовий експерт.

“Як нацисти пройшли очищення від нацизму і перше покоління здорове увійшло в суспільство аж у 80-х роках. То допоки не помре останній носій московського імперіалізму, допоти ми не будемо мати з ними спокою”, – каже він.

Черник вважає, що якщо умовно завтра Україні вдасться відбити державні кордони по 1991 рік, помре Путін, в Росії буде обраний новий президент, але всі ці чинники не складуться – нічого не зміниться.

“Росіяни не підуть думати, чого ми цю війну почали, вони будуть думати, чого ми війну програли і неминуче її почнуть. Чому? Така наша історична доля”, – додає військовий експерт.

Війна в Україні / Фото: Associated Press

Захід та США не вірять, що війна закінчиться цього року

Нагадаємо, що захід та США не вірять, що повномасштабна війна Росії проти України може закінчитися цього року. Колишній спецпредставник США у справах України Курт Волкер заявив, що війна може ніколи не закінчитися. Кремль може вирішити, що цей стан має стати постійним. Очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також вважає, що війна не закінчиться в 2023 році.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала сказав, що ніхто не знає, коли війна в Україні закінчиться. Він закликав надати нам гарантії безпеки. Фіала додав, що необхідно "відчинити двері для України до НАТО". Відомий журналіст The Washington Post Девід Ігнатіус впевнений, що війна повинна закінчитися переговорами. Однак коли це відбудеться, якого року чи через скільки – він не береться давати конкретного прогнозу.

У Зеленського озвучили більш оптимістичний прогноз

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк переконаний, що війна в Україні закінчиться раніше 2024 року. Утім, він закликав дочекатися результатів від Збройних сил на полі бою.

За прогнозами очільника української розвідки Кирила Буданова, війна закінчиться в 2023 році перемогою України. Під перемогою він має на увазі вихід військ на кордони держави 1991 року.

Коли закінчиться війна – вихід на кордони 1991 року і дипломатичний шлях звільнення України

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