Не в тюрмі, а в пабі: як звинувачений у вбивстві журналіста Шеремета Антоненко святкує своє 50-річчя

Не в тюрмі, а в пабі: як звинувачений у вбивстві журналіста Шеремета Антоненко святкує своє 50-річчя

В суді справа розсипалася кожного засідання і в результаті всім трьом публічно звинуваченим пом’якшили запобіжні заходи.

2 жовтня свій 50-й день народження в пабі святкує Андрій Антоненко - музикант та спецпризначенець, якого публічно звинуватили у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Концерт до ювілею Антоненка друзі готували заздалегідь. Але були впевнені, що музикант не зможе взяти в ньому участь. Та цього тижня Антоненку знову пом'якшили запобіжний захід. І от уперше за майже два роки Ріффмайстер має змогу вийти на сцену.

Про це 2 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

День народження вийшов гучним, повний паб людей. Розпочалося святкування з пісні спеціального значення – "Тихо прийшов. Тихо пішов". Але виконав цю пісню не гурт "Ріффмайстер", а діти музиканта, які, поки тато понад 500 днів був за ґратами, створили гурт, в якому Варя Антоненко грає на барабанах, Вітя Антоненко - на гітарі. І це їхній другий серйозний концерт, але перший виступ на сцені, який може почути та побачити батько.

Привітати Андрія Антоненка прийшли друзі-музиканти, які підтримували його протягом цих майже двох років.

Новини України: свій 50-тий день народження святкує Андрій Антоненко

Нагадаємо, в грудні 2019-го Антоненка звинуватили у вбивстві журналіста Павла Шеремета - машину білоруського журналіста підірвали в Києві в липні 2016 року.

Посібницями Антоненка назвали дитячу кардіохірургиню Юлію Кузьменко та бойову медичку Яну Дугар. Жінки теж прийшли сьогодні на концерт. Затримання цих трьох людей викликало хвилю обурення в суспільстві, слідство звинувачували в чисельних нестиковках у цій справі, і в тому, що всі троє зовсім не схожі на людей, які показували на відео у цій справі.

В суді ця справа розсипалася кожного засідання і в результаті всім трьом публічно звинуваченим пом’якшили запобіжні заходи.

Іменинник продовжує фігурувати у справі Шеремета, але наразі запобіжний захід - це нічний домашній арешт і Антоненко має змогу ходити на службу, бути вдома з родиною, а в свої 50 ще й виступити.

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