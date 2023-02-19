Не вціліло жодне вікно у багатоповерхівці: у Хмельницькому усувають наслідки удару "Калібрами" по місту

У Хмельницькому усувають наслідки російського обстрілу. У суботу вранці ворог випустив по місту відразу чотири ракети “Калібр”. Дві з них збили сили ППО. Одна ракета влучила у військовий об'єкт, а інша - просто по зупинці, де люди чекали на транспорт, тож двоє травмованих, йдеться в ТСН.

Ракета влучила у спальний район Хмельницького, де довкола багатоповерхівки, в одній з них не залишилося фактично жодного вцілілого вікна. Це наслідки потужної вибухової хвилі. Зовсім поруч звідси - автобусна зупинка, де люди чекали на транспорт, а потрапили під обстріл. Поранено двоє цивільних - чоловік, який проїздив поруч і жінка, яка була на зупинці.

Голова обласної військової адміністрації вважає, що вогонь по зупинці ворог вів цілеспрямовано, тож люди постраждали невипадково. “В одного з них осоколкове поранення ноги і жінка, то м’які тканини голови. Нічого важкого немає, стан стабільний. Як ви бачите, терористи стріляють влучно, хотіли влучити в зупинку громадського транспорту так їм і вдалось”, - переконує Сергій Гамалій.

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Наслідки вибуху зараз активно ліквідовують. Скла дуже багато, містяни вже добу вибирають його звідусіль. Також поспіхом закривають вікна плівкою та плитами з фанери, адже на вулиці холодно. Розблокують і двері, які пошкоджені майже в кожній квартирі. Люди кажуть, що дивом обійшлося без жертв. “Жінка була тут, з дитиною, сховалися у ванну, дуже сильно перелякалися, стрес. Дитину завезли до батьків, поки там, що могли відновили, тут видно ще вікно одне, побите з вулиці, ми як змогли його заклеїли”, - розповідає мешканець багатоповерхівки Юрій.

Загалом пошкоджено вибуховою хвилею 15 багатоквартирних будинків, а ще садочок та школа. Збитки мерія поки не рахує. Зараз основне, кажуть чиновники, допомогти людям поремонтувати житло. “Робимо перші необхідні роботи, щоб убезпечити людей, забрати поламані побиті, вікна і закрити отвори поліетиленом, величезна кількість заселених квартир в новобудові, їм треба ночувати”, - каже заступник міського голови Василь Новачок.

Але й без підрахунку видео, що сума збитків - це мільйони, адже окрім квартир зруйновані магазини та кав'ярні. У міськраді просять людей фіксувати наслідки обстрілу, збирати чеки за ремонт та приносити їх до мерії. Саме за ними в майбутньому людям компенсуватимуть збитки.

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