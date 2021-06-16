Не виходив добу на зв'язок: в Дніпрі в кабіні вантажівки знайшли мертвим 40-річного чоловіка

На тілі слідів насильницької смерті не виявили.
У Дніпрі на вулиці Донецьке шосе містяни в кабіні вантажівки знайшли тіло чоловіка. На зв'язок з родичами він не виходив добу.
Про це ТСН.ua повідомили в Дніпровському відділенні поліції.
Як стало відомо, подія трапилася ввечері 15 червня. На гарячу лінію "102" місцеві мешканці повідомили, що в кабіні автомобіля MAN знаходиться чоловік, який не подає ознак життя.
"Видимих тілесних ушкоджень на тілі не виявили. Особу чоловіка встановили: йому 40 років. Тіло направили на проходження судово-медичної експертизи. За фактом події порушили кримінальне провадження за ст. 115 КК України з позначкою "природна смерть", — розповіла нам пресофіцерка Дніпровського відділення поліції Аліна Стадник.
В результаті чого помер чоловік, зараз невідомо. В обставинах події розбираються правоохоронці.
Нагадаємо, що біля села Першотравневе в Харківській області лоб в лоб зіткнулися дві вантажівки. Один водій загинув, інший постраждав