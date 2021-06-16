Не виходив добу на зв'язок: в Дніпрі в кабіні вантажівки знайшли мертвим 40-річного чоловіка

На тілі слідів насильницької смерті не виявили.

У Дніпрі на вулиці Донецьке шосе містяни в кабіні вантажівки знайшли тіло чоловіка. На зв'язок з родичами він не виходив добу.

Про це ТСН.ua повідомили в Дніпровському відділенні поліції.

Також читайте У Дніпрі громадяни Нігерії під час святкування дня народження перерізали горло чотирьом козлам

Як стало відомо, подія трапилася ввечері 15 червня. На гарячу лінію "102" місцеві мешканці повідомили, що в кабіні автомобіля MAN знаходиться чоловік, який не подає ознак життя.

"Видимих ​​тілесних ушкоджень на тілі не виявили. Особу чоловіка встановили: йому 40 років. Тіло направили на проходження судово-медичної експертизи. За фактом події порушили кримінальне провадження за ст. 115 КК України з позначкою "природна смерть", — розповіла нам пресофіцерка Дніпровського відділення поліції Аліна Стадник.

В результаті чого помер чоловік, зараз невідомо. В обставинах події розбираються правоохоронці.

Нагадаємо, що біля села Першотравневе в Харківській області лоб в лоб зіткнулися дві вантажівки. Один водій загинув, інший постраждав

В Одеській області знайшли тіло прикордонника: у результаті трагедії загинув 32-річний чоловік

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання