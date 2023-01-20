Не виключаю їхнього божевілля: полковник ЗСУ - про загрозу "великого наступу" окупантів на Луганщині

Військовий аналітик, полковник Петро Черник вважає, що росіяни не підуть у "великий наступ" на Луганщині, водночас не виключає такого сценарію, спираючись на їхні "божевільні дії", які вони робили не один раз.

Таку думку полковник ЗСУ висловив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

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"Поки що мені важко зрозуміти, як їм може вдатися зробити якісь проривні серйозні операції (на Луганщині - ред.). Скажімо, на глибину до 15 км, а це глибина механізованої бригади біля Бахмута, який вони нібито "взяли", і Соледар, який там уже повністю "під їхнім контролем" (за брехливими заявами Росії - ред.). Від 1 серпня на цих двох напрямках вони не просунулися всього-на-всього на якихось 15 км. За рахунок чого, якої якісної техніки вони здійснять ці проривні операції. Я собі поки що це важко уявляю, але разом з тим я не виключаю їхнього божевілля", - сказав аналітик.

Втім, Черник впевнений, що спроби прорвати оборону української армії на якомусь із напрямків на Луганщині будуть.

"Чорнобаївка та о. Зміїний навчають нас, що вони можуть вдаватися до таких тактичних ситуацій і рішень, які з точки здорового глузду інтерпретувати неможливо. Чи будуть вони пробувати? Однозначно, так, але в якій точці та у якій спосіб - поки невідомо", - зауважив він.

Нагадаємо, на думку Олегга Жданова, Росія дуже хоче почати велику війну вдовгу, але чи зможе – стане зрозуміло в лютому.

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