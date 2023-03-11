Не вистачає бухгалтерів і швачок: яку роботу пропонують в Києві - огляд ринку праці

Незважаючи на війну, Київ продовжує жити - мешканці столиці та тимчасово переміщені особи активно шукають роботу. Що зараз відбувається на столичному ринку праці та які спеціальності популярні, з’ясовував сайт ТСН.ua.

На початку лютого в базі Київського міського центру зайнятості налічувалося 4,4 тис. актуальних вакансій. Найбільшим попитом у роботодавців користуються професійні фахівці з досвідом роботи:

вчителі

фармацевти

вихователі

сімейні лікарі

інженери

практичні психологи

медичні сестри

бухгалтери

Також затребувані кваліфіковані робітники:

швачки

слюсарі різних спеціалізацій

електромонтери

монтажники радіоелектронної апаратури та приладів

електрогазозварники

Фахівці радять шукати роботу на сайтах по працевлаштуванню таких як work.ua та rabota.ua. Там достатньо багато вакансій саме для столиці. А їх сьогодні майже 18 тисяч на кожному з сайтів.

"Цікаво, що ситуація на ринку праці майже не змінилася, якщо говорити про саму структуру ринку. Роботодавці як і раніше шукають продавців і фахівців сфери обслуговування. Також затребуваними залишаються топові виробничі вакансії і сфери ІТ. Можу сказати, що десятка затребуваних професій виглядає так, як це було і десять років тому. Можливо маркетинг, банки, аптеки помінялися місцями, але вони як і раніше затребувані. Єдине, що зазнало нестабільності – сфера готельного бізнесу. А продажі, сфера послуг, виробництво і ІТ, як до війни, так і зараз, користуються популярністю", - розповіла сайту ТСН.ua Тетяна Пашкіна, HR-експерт.

З зарплатами – все складно

Якщо говорити про заробітну платню, то Київ був і залишається найдорожчим містом України. Всі зараз шукають стабільне місце роботи. Адже оренда житла у Києві суттєво не дешевшає. Та й ціни у магазинах такі, що туди вже хочеться заходити з закритими очима. Тому претенденти прагнуть мати надійний варіант заробітку або якусь її частину, щоб вона була гарантованою при усіх випадках та умовах.

Середня зарплата, яку зараз пропонують в столиці, складає 18 тисяч гривень, а по всій країні 15-16 тисяч.

"Мені здається, що ця цифра дуже усереднена. Наприклад, коли шукають менеджера з продажу, то пишуть, що середня заробітна платня 25 тисяч гривен. Але людині пропонують ставку і відсоток. Ставка зазвичай значно менша. І якщо роботодавець вважає, що його фахівець може заробити такі гроші, не факт, що він їх заробить. Та сама ситуація з вакансіями водіїв або фахівців з виробничих професій. Так, сума вказується, але не гарантовано, що людина отримає саме такі кошти. Це особливо часто трапляється в сфері перевезень та таксі. Виробничі професії теж залежать від відрядної оплати праці. Наприклад, зарплата швачки чи слюсаря – залежать від того, що мають відробити працівники за ці гроші", - розповідає Тетяна Пашкіна.

Вона додає, якщо детально розбирати кожну вакансію, то стає зрозуміло, що людям пропонують не гарантований прожитковий мінімум. Претендентам просто кажуть, що вони можуть заробити ці гроші. Це потрібно брати до уваги при пошуку роботи. Не завжди пропозиція роботи, наприклад, електромонтажника, продавця, менеджера з продажів, де в шапці вакансії вказана певна сума, відповідає тому, що отримає людина на руки.

"Ось, наприклад, вакансія електромонтажника. В ній зазначається, що оплата відрядна та залежить від кваліфікації претендента - 15-22 тисячі гривень плюс премії при завершені об’єкта. Людина, яка розраховує, що вона одразу буде отримувати 15 або 22 тисячі гривен - великий оптиміст, їй не заплатять таких грошей. Ось ще одна вакансія - водій навантажувача. Йому обіцяють конкурентну зарплату - 800-850 гривень за зміну, плюс бонуси до 15%. Тому варто розуміти, що середня зарплата у нас дуже усереднена", - додає Тетяна Пашкіна.

Що відбувається у сфері будівництва?

Активне або масштабне будівництво через війну у Києві зараз не ведеться. До того ж березень - не є сезоном для будівництва. Але фахівці фіксують чимало вакансій по виконанню ремонтних та відновлювальних робіт у Київській області.

За словами Тетяни Пашкіної, зараз є 633 вакансії по будівельному сегменту. Але більшість з них це – технічний директор, провідний інженер з питань управління будівництвом, інженер-проектант, виконроб, інженер проектно-кошторисних робіт.

"Зрідка можна побачити вакансію кранівника. Вакансій простих газозварювальників або штукатурів потрібно ще пошукати, таких небагато. Тут потрібно розуміти такий момент, що навіть у мирні часи будівництво, торгівля та агробізнес були трійцею "чорних" у сенсі оплати та працевлаштування. Є приватні бригади, які все життя заробляють, але про них ніхто нічого не знає. Це звичайні шабашники, які не укладають ніяких трудових угод з робітниками. Велика кількість замовлень, які є, наприклад, в Київській області, а саме по ремонтних та відновлювальних роботах виконуються такими бригадами. Робітників залучають методом "сарафанного радіо", а не через сайти або агенції з працевлаштування", - каже Тетяна Пашкіна.

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Вона додає, що велике будівництво в Києві зараз завмерло на невизначений термін.

"В західних регіонах України так, можливе активне будівництво і попит на будівельників. А ось стосовно Києва, я не впевнена, що воно можливе, через військові дії та постійну загрозу обстрілів. Гадаю, що вакансії будівельників стануть актуальними, коли закінчиться війна", - уточнює експерт.

Швачки залишаються дефіцитом

Популярними залишаються в Києві "жіночі" професії. Особливо активно зараз розвивається у столиці сфера торгівлі. Відповідно є багато вакансій продавців. Їх плюс у тому, що місце роботи біля дому, біля метро, в спальних районах. Це дуже зручно для жінок, які шукають роботу.

"Торгівельні центри теж вже активно працюють і, відповідно, мають конкуренцію між собою, тому піднімають заробітну платню. Популярними там є вакансії клінінг-менеджерів, прибиральниць. До речі, багато вакансій в сфері фармацевтики, що теж вважається жіночою професією. Окрім того, навіть в міському центрі зайнятості кажуть, що зараз не вистачає освітян та медиків. Це також переважно жіночі професії. А найдефіцитніша виробнича професія – швачка. Їх критично не вистачає вже років десять. Мушу сказати, що дефіцит цей надовго, тому що багато представників цієї професії виїхали через війну за кордон. І вони навряд чи повернуться, враховуючи велику різницю в оплаті праці", - розповідає Тетяна Пашкіна.

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Вона додає, що зараз у Києві є велика проблема з бухгалтерами. Їх у нас потрібно шукати з ліхтарем на лобі або помахуючи стосом папірців у сто доларів, щоб знайти кваліфікованого бухгалтера. Більшість людей зараз хоче працювати віддалено, а переїжджати з лівого берега столиці на правий стало величезною проблемою враховуючи часті повітряні тривоги.

"Раніше виробничі компанії пропонували працівникам харчування та проживання, особливо, якщо до місця роботи було важко дістатися. Яка зараз ситуація і чи пропонують подібні "бонуси" – важко сказати", - каже експерт.

Менеджер з турботи про працівників

В Києві достатньо багато незвичних вакансій. Наприклад, в Мережі можна знайти пропозицію працювати в теплицях по догляду за грибами або займатися збором шампіньйонів.

"Так, такі вакансії є. Робітники потрібні у теплиці, де вирощують квіти, овочі, гриби, фрукти. Тут нічого дивного. Але можу сказати, що зараз в Києві збільшилася кількість вакансій, де однією з вимог до працівника є обов’язкове знання польської мови. Щодо незвичних вакансій в Києві, то ось є така – збірник акумуляторів електровелосипедів. Також шукають спеціаліста по нарощуванню вій, або ж – доглядач тварин в зоопарк і зоомагазин. І найдивовижніша – "хімік у Вишгород". Тобто дивних вакансій вистачає, в Мережі шукають навіть кандидата на посаду управляючого будинком", - розповідає нам Тетяна Пашкіна.

Чимало вакансій в Києві по благодійних проектах – проектні менеджери, координатори, фандрайзери – фахівці по залученню фінансових та інших ресурсів.

"Справжня екзотика для Києва – менеджер з турботи про співробітників. Його шукає роздрібна мережа ювелірних виробів. В обов’язки фахівця входить – розробка та реалізація програм розвитку внутрішнього сервісу та корпоративної культури, спортивні активності, корпоративна англійська, креативне привітання співробітників компанії, замовлення та відправка подарунків на дні народження, Новий рік та 8-го березня", - розповідає експерт ринку праці.

Що пропонують студентам?

Багато пропозицій по роботі в Києві для працівників початківців, тобто студентів. Коли роботодавець розуміє, що не може найняти кваліфікованих фахівців, наприклад, немає достатньо фінансів, тоді він бере на роботу людей без досвіду.

"В Києві серед початківців шукають продавців-консультантів, операторів контактних центрів, різноробочих. Наприклад, на посаду асистент ветеринарного лікаря – готові взяти студента. Іноді шукають серед студентів майстрів манікюру та педикюру. До речі, в IT-галузь почали брати менше студентів. Але є варіант піти в SEO, SMM, дизайн в якості асистента, аби з часом набратися досвіду. Для тих, кому терміново потрібні гроші – є вакансії продавців в магазинах фуд-рітейлу, обвалювальників м’яса, а також ресторани швидкого харчування, там потрібні мийники посуду, котлетмейстери, люди на лінії роздачі", - каже Тетяна Пашкіна.

Також для студентів є варіанти професії кур’єра в службах доставки. Таких пропозицій в Києві менше, вони не такі привабливі по грошах. Їм платять відсоток за виконану роботу або оплачують працю погодинно.

Раніше ми розповідали історію жінки з Бельгії, яку звільнили з роботи через її зовнішність.

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