"Не вивезуть, бо отримають пи***": захисники Авдіївки кажуть, що ворог намагається реалізувати в місті сценарій Бахмута

Навколо Авдіївки нині так само гаряче, як у Бахмуті. Українські військові кажуть про збільшення обстрілів і тиску на Авдіївку, зокрема з північного сходу та півдня. На околицях щоденно спалахують жорстокі піхотні протистояння, а саме місто окупанти розстрілюють з артилерії та авіації. Однак говорити про оточення Авдіївки наразі - підстав немає, запевняють спецпризначенці з підрозділу “Омега”, які цілодобово стежать за ворогом з неба і за першої нагоді знищуть окупантів, йдеться в ТСН.

Щоразу, коли у небі над Донеччиною з’являються інверсійні сліди після віражів російських бомбардувальників, від землі у небо здіймаються стовпи диму. “Вони працють з дистанції, боючись підлетіти і тому виходять у них розвалені дитячі садки, школи, просто житлові будинки, вулиці, магазини”, - каже військовослужбовець ОЗСП “Омега” “Бісмарк”.

Колись, понад 30-тисячне місто нагадує - примару. Тут не залишилося вцілілих споруд, тут гучно і смертельно небезпечно. Спецпризначенці “Омеги” кажуть: і тактика окупантів навколо Авдіївки, дуже нагадує те, що росіяни намагаються реалізувати на Бахмутському напрямку. “Вони розуміть, що в місті… не вивезуть, бо просто отримають пи**. А стараться обходити місто з флангів”, - додає “Бісмарк”.

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На флангах, на ділянці від Красногорівки до Кам’янки та Опитне - Водяне не замовкають дуже інтенсивні стрілецькі бої.

Не пропустити ворожого штурму, аби завчасно попередити піхоту, одне із головних завдань групи спецпризначенців “Омеги”. Під кожну конкретну задачу у спецпризначенців є відповідне повітряне судно. Якщо йдеться про глибинну розвідку, то от тоді збирають літочок, українського виробництва, який здатен триматися у повітрі годину і летіти через лінію фронту, на багато кілометрів у ворожий тил.

Вони ведуть розвідку, забезпечуючи оперативною інформацією і себе, і побратимів. Але дуже часто трапляється, що просто під час польоту безпілотного літака, доводиться споряджати ударний дрон. Спецпризначенці зізнаються, що це не спеціальний ударний безпілотник. Його розробляли для цілком мирного цивільного застосування, але дійсність, каже оператор, внесла свої корективи. “У нас є різні боєприпаси. Для піхоти, для броньованих цілей. В залежності від цілей, ми вже встановлюємо відповідний боєприпас”, - пояснює військовослужбовець ОЗСП “Омега” Максим.

На рахунку спеців “Омеги”, багато десятків підтверджених ліквідацій з повітря, на різних ділянках фронту - і піхоти, і ворожої бойової техніки. Тепер, в районі Авдіївки, кажуть спецпризначенці, найбільше доводиться бити саме ворожу піхоту.

Дрони, які в цьому допомагають, потрапляють на фронт переважно через волонтерів. Щось специ “Омеги” купують власним коштом. Дронів, тим більше ударних, які у вправних руках здатні ефективно нищити окупантів на передовій, багато не буває. “Більше дронів - ми можемо собі дозволити більш агресивно працюювати, скажімо так”, - кажуть бійці.

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