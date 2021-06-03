Не вийшла з наркозу: травмована під Києвом лосиця померла під час операції (відео)

Тварина не дожила до ранку через втрату крові.

У Ворзелі під Києвом під час складної операції померла лосиця, яку рятували напередодні. Вона не вийшла з наркозу.

Про це повідомляє "ТСН. Ранок".

Тварина не дожила до ранку через втрату крові.

"Стадо лосів зайшло до людей на подвір'я. Коли тікали, молода лосиця вирішила перестрибнути через паркан. Зробила це невдало і зламала задню ногу. Ветеринари, зоозахисники та рятувальники рану зафіксували, лосиці вкололи знеболювальне і повезли у центр реабілітації для диких тварин. Там зробили операцію, але через втрату крові тварина до ранку не дожила", - йдеться у сюжеті.

Лось у Ворзелі: як допомогти дикій тварині, що забрела в населений пункт

На траси під Києвом сохаті вибігають часто, кажуть волонтери. І щоразу це закінчується розтрощеним авто і загиблою твариною. Допомогти може або паркан, що відділяє ліс від дороги, або екомости через траси.

Але нині на дорогах - лише знаки "дикі тварини". І водії, які б мали пригальмовувати, нерідко їх ігнорують.

Нагадаємо, напередодні, у селищі Ворзель, що поблизу Києва, зграя диких тварин забрела на подвір`я до одного з місцевих жителів. Чимось наполохані звірі почали тікати, проте одному з них не пощастило. Найменший травмувався, стрибаючи через паркан, та опинився на межі життя і смерті.

Новини України: травмована у Ворзелі лосиця померла під час операції

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