"Не вийшов із машини – прострелили коліно": що відомо про родину скандального комбрига

Користувачі задалися цікавим питанням, чи воюють діти командира бригади, який закликав прострілювати коліна ухилянтам, які не хочуть йти до ТЦК.

Не вийшов з машини – прострелити коліно і тільки жорстка мобілізація, інакше – триколор. Мережею розповзається заява командира 118-ї бригади ТрО. Як на таке відреагували українці і як за подібні дії можуть карати представників ТЦК, йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк ТСН.ua.

Командир 118-ї бригади територіальної оборони, полковник Анатолій Стуженко зробив скандальну заяву під час інтерв’ю, мовляв, чоловіки, які не виходять з машини по добрій волі, мають отримати кулю в коліно.

"Ми дограємося у демократію до такого стану, що нас, військових, незабаром будуть ногами штурхати. Повинно так: не вийшов із машини – прострелили коліно. Якщо тебе зупинили і кажуть. Тільки так! Інакше ми не переможемо. Жорстока мобілізація", – сказав комбриг.

Згодом військовий радить, що робити тим, хто ні в яку не хоче на фронт.

"Якщо ти не можеш – приходиш і відверто кажеш: "Я краще одягну спідницю. Я буду ходити в спідниці, але я буду шити для військових і щось там робити. Я чоловік, але буду ходити у спідниці", – додав він.

Як Стуженко аргументує свою позицію?

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Стуженко пояснює, що якщо чоловіки не вдягнуть форму української армії зараз, РФ силоміць натягне на них свою форму і пожене далі.

"Якщо ми зараз не зрозуміємо, що завтра може настати таке як в Маріуполі. Для них (окупантів. – Ред.) ми – ніхто. Впадем ми, усіх оцих диванних зберуть в одну купу, вдягнуть форму їхню зелену смердючу, дадуть прості автомати й вони підуть на Польщу. Тільки за їхніми спинами буде стояти хтось, хто буде стріляти їм у спину, щоб вони йшли", – зауважив полковник.

Реакція українців

Звісно, ми розуміємо, що ці люди два роки нас захищають, і певне вже дуже стомилися, але все ж чи чи варто робити такі заяви із закликами до насилля? Це явно не мотивує нікого. Не оцінили такі висловлювання і українці. Стуженка звинувачують у підриві рекрутингової кампанії до лав ЗСУ, оскільки подібні заяви демотивують.

Заяву "зацінили" росіяни, Мережа лютує

Окрім того, деякі українці вважають, що цей командир "потужно інформаційно грає на боці ворога", бо цю заяву активно підхоплять російські телеграм-канали та пропагандисти. І дійсно так і трапилося. Росіяни вже маніпулюють цією заявою.

Інший користувач Мережі каже, що не може уявити, аби подібну заяву сказав командир іншої країни, наприклад США чи Ізраїлю. Словом, позицію командира мало хто розділяє.

Також користувачі підмітили, що є бригади, куди чоловіки вишиковуються в чергу, аби потрапити, і силою їх ніхто туди не тягне.

Цікаве про родину Стуженка

Користувачі задалися цікавим питанням, чи воюють діти командира бригади ТРО, адже виявилося, що син комбрига – Стуженко Микола Анатолійович – депутат Смілянської міської ради від політичної партії “Наш край”, що на Черкащині, який, до слова, точно призовного віку. Але як ми усі знаємо, депутати мають відстрочку від мобілізації. У коментарях під ефіром, де командир давав інтерв’ю, пригадали, як і сам він колись балотувався в депутати, але не пройшов.

Як з’ясувалося, таке і дійсно було. У 2020 році Анатолій Стуженко подавався в депутати до Черкаської обласної ради 8-го скликання від політичної партії “Самопоміч”, однак обраний не був. Це суто сухий факт.

Ризик, що росіяни повернуться до столиці є?

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Зверніть увагу, що це не заяви влади, це позиція і власна думка окремих людей. Крім того, щонайменше за завдання легких та важких тілесних передбачена кримінальна відповідальність.

Тож, звісно, що за порушення прав громадян винні мають відповідати, втім і нікуди не подівся ворог, війну за нас ніхто не виграє та й ризик, що росіяни можуть знову підійти до самої столиці, нікуди не подівся. Про це військові вже відверто говорять під час інтерв’ю. А також радять готуватися до війни усім, хоча б для власної безпеки, щоб не було другої Бучі.

Військові щодо працівників ТЦК

Після чергових скандалів з ТЦК й витягувань чоловіків з маршруток, які потягнули за собою низку скандалів, за військових вже вступався майор ЗСУ, екскомандир полку "Азов", заступник 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін.

Він зазначив, що серед працівників ТЦК й справді багато бійців з передової, котрі пережили тяжкі поранення, й закликав ставитися з повагою до них. Але й не заперечував, що є працівники ТЦК, які переходять межі, а отже – мають за це відповідати.

Опитування ТСН.ua

Тим часом, у телеграм-каналі ТСН.ua провели опитування, "Чи вважаєте ви слова командира 118-ї бригади ТрО Анатолія Стуженка закликом до насильства?".

Згідно з результатами опитування, українці вважають, що правоохоронці повинні звернути увагу на заяву військового. Втім, є все ж громадяни, які підтримують його пропозицію. Станом на 16:00 реакції офіційних осіб та українського командування немає. Жодної позиції щодо цього інтерв’ю немає і в соцмережах 118-ї окремої бригади Сил територіальної оборони України. Останній пост опубліковано ще вранці 31 січня, в якому проінформували українців про втрати ворога за добу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

СКАНДАЛ ДНЯ: "Не вийшов із машини - прострелили коліно!" Жорстка мобілізація!