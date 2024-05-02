Не все так однозначно: чи може Польща депортувати українських чоловіків

Поляки можуть повернути до України військовозобов'язаних чоловіків? З новою важливою заявою вийшов міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, який раніше висловлювався за повернення чоловіків на Батьківщину. Водночас Варшава подовжила тимчасовий захист українських біженців аж до середини 2025 року, але з новими поправками.

На яку допомогу слід розраховувати українським біженцям у Польщі та чи можуть поляки силоміць повернути до України військовозобов’язаних чоловіків – дивіться в ексклюзиві Артема Зябкіна для TSN.ua.

Польща таки видаватиме ухилянтів?

"Польща готова допомогти Україні повернути її чоловіків!". Ці слова 24 квітня 2024 року міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша здійняли величезний галас у Мережі. За словами урядовця, Варшава готова сприяти цьому і поки нічого не виключає. Багато ж поляків, на думку міністра, підтримали б таке рішення.

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"Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе, і вони чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні. Будь-яка підтримка можлива", – заявив міністр оборони.

В МЗС Польщі зробили гучну заяву

Ажіотаж навколо гучної заяви Косіняка-Камиша намагались загасити в іншому крилі польського уряду. В МЗС того ж дня чітко заявили, що Варшава не збирається самовільно порушувати права українців, хоч вони і можуть бути ухилянтами. До того ж там пообіцяли не депортувати чоловіків, в яких через паузу в роботі українських консульств у Європі сплив термін у паспорті. Але зробили один важливий натяк.

"Україні тут справді потрібно проявити ініціативу, тому що для нас це етично неоднозначне питання. Хоча, звісно, ми розуміємо, що Україна потребує своїх захисників, щоб захистити свою Батьківщину", – заявив голова МЗС Польщі Радослав Сікорський.

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Польща очікує рішення ЄС

30 квітня майже те саме, але більш розлого, заявив і міністр оборони Польщі. За його словами, Польща поки не робитиме жодних кроків по цьому питанню, бо чекає зокрема на реакцію ЄС. Якщо ж у Брюсселі розроблять на цей випадок універсальний план дій для всіх, то Варшава його точно розгляне.

"Дуже важливо, щоб це були рішення на європейському рівні, і знаю, що розмови між Києвом і Брюсселем на цю тему тривають. Рішення на європейському рівні дають повну ефективність цих дій і в таких рішеннях ми зацікавлені", – сказав Косіняк-Камиш.

Ще більш однозначно щодо цього питання висловились у МЗС. Заступник голови відомства Анджей Шейна заявив, що Польща не ховатиме у себе ухилянтів, і вкотре нагадав, що у частини з них вже скоро може спливти термін дії дозволів на проживання в країні:

"Пам'ятаймо одну річ, що у частини з цих осіб, які перебувають у Польщі, закінчується термін дії дозволів на проживання, тому ми можемо, наприклад, не надавати цих дозволів".

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Чоловіків депортують?

На думку експертів, депортація українським чоловікам все таки не загрожує, адже країни навряд чи погодяться піти на такий крок. До того ж тимчасовий захист та інші статуси біженства не бачать різниці за статтю та віком, тож пояснити раптову безпідставну депортацію українця з країни ЄС буде важко. Тим паче, їх не повернуть до країни, де вирує війна, каже адвокат з міграційного права, офіцер ЗСУ Олексій Скорбач:

"Особи, які отримали захист (статус біженця або тимчасовий, чи додатковий), не можуть бути повернуті до країни, де їм загрожує небезпека. Воєнні дії – один із ключових елементів у визначенні додаткового захисту за міжнародними нормами".

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Ті країни, які ж теоретично погодились би, просто захлинулися б у судових позовах.

Зміни для українських біженців у Польщі

На цьому тлі Варшава ж навпаки знову подовжила тимчасовий захист українців до 30 вересня 2025 року. Однак у новому законопроєкті є зміни. Він передбачає скасування одноразової соціальної допомоги для українського біженця в розмірі 300 злотих. Тепер програми соціальної допомоги "800 плюс" (800 злотих на місяць на одну дитину) та "Добрий старт" (300 злотих для школярів на початку навчального року) прив'язують до обов'язкового шкільного навчання. Ці виплати надаватимуть тим українцям, які проживають у Польщі разом з дитиною, яка офіційно відвідує школу чи дошкільний заклад освіти.

Допомога українським біженцям у Польщі / Фото: ТСН.ua

Також уряд Польщі заявив про можливість зміни статусу перебування українців у країні з нинішнього тимчасового захисту на тимчасове перебування до трьох років. Для цього треба буде актуалізувати свої дані в базі PESEL UKR (польська ідентифікаційна система, UKR – призначена для українців), подати відповідне прохання в електронному вигляді до воєводи за місцем проживання, а також відповідати вимозі наявності PESEL UKR станом на 4 березня 2024 року.

Також закон запроваджує нове правило підтвердження особи громадянина України, який претендує на отримання номера PESEL у Польщі. Зокрема, єдиним способом підтвердження особи вважатиметься пред’явлення дійсного проїзного документа громадянина України.

Ухвалений закон набуде чинності вже 1 липня 2024 року.

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