Не встиг оновити дані до 16 липня: хто буде виписувати штрафи, які суми та коли почнуть - всі відповіді

Відсутність людини в Україні, відсутність інтернет-зв'язку чи відсутність можливості доїхати до ТЦК не є поважною причиною, яка виправдовує несвоєчасне оновлення даних.

Вівторок, 16 липня, був останнім днем, коли військовозобов'язані повинні були оновити свої військо-обліковові дані. Зробити це можна через ТЦК та СП, ЦНАП або в застосунку "Резерв+". Тих, хто не встиг актуалізувати свої дані, будуть штрафувати.

Коли почнуть штрафувати, про які суми йдеться та які ще покарання чекають на тих, хто не встиг актуалізувати свої дані - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Що змінилося після 16 липня для тих, хто оновив дані і для тих, хто цього не зробив

Військовозобов'язані, які оновили свої військово-облікові дані до 16 липня, можуть надсилатися повістки для проходження військово-лікарської комісії. До тих громадян, які не встигли оновити військово-облікові дані, можуть бути застосовані штрафні санкції - тимчасове обмеження в праві користування транспортними засобами.

Яка буде сума штрафу за неоновлення даних

Сума штрафу передбачена статтею 210 Кодексу України про адміністративне правопорушення. За вчинення вперше адміністративного правопорушення передбачено штраф 17 000 грн, за повторне ротягом року 25 500 грн.

Хто буде виписувати штраф, скільки штрафів може прийти людині за одне правопорушення - несвоєчасне оновлення даних

За одне правопорушення передбачено накладення одного штрафу. Повноваження щодо притягнення до адміністративної відповідальності за неоновлення військово-облікових даних надано ТЦК та СП. А саме - уповноважена посадова особа ТЦК та СП буде складати адміністративні протоколи, збирати матеріали справи і подавати вже їх на розгляд до керівника ТЦК та СП, який ухвалюватиме рішення щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності.

Чи всім автоматично будуть виписані штрафи за несвоєчасне оновлення даних

У Міноборони запевнили, що автоматично штрафи виписуватися не будуть, тому що, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, накладення штрафу передбачається протягом трьох місяців від дати виявлення правопорушення, але не більше року від дати вчинення такого правопорушення.

Як вираховуватимуть ухилянтів і коли почнуть штрафувати

За допомогою реєстру "Оберіг" будуть ідентифікувати тих, хто ухиляється від військового обов’язку і стосовно кого в поліцію потраплять подання на затримання і примусове доставлення до ТЦК. У Реєстрі будуть навіть дані про відкрите виконавче провадження, якщо особа добровільно не сплачує штрафи від ТЦК. Адвоката Анастасія Кондарсь пояснює, хто може виписати штраф за порушення правил військового обліку.

Перші штрафи за неоновлення даних з’являться у вересні. Про це заявив народний депутат Олександр Федієнко у коментарі "Новини.LIVE".

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Чи будуть карати штрафом тих, хто оновив дані, але не пройшов ВЛК

Адвокатка Таміла Алексик прокоментувала інформацію, яка активно обговорюється у соціальних мережах, що нібито за непроходження ВЛК будуть карати штрафом.

"Щодо інформації про різні обов’язки – оновлення даних та проходження військово-лікарської комісії, мовляв, за це можуть бути окремі штрафи, то це не так. Звісно, штрафи за непроходження ВЛК можуть бути, але лише у тому випадку, коли людина отримала повістку і була зобов’язана за певний період часу пройти ВЛК, але цього не зробила. Військовозобов’язаний несе відповідальність лише у цьому випадку", – пояснила для ТСН.ua адвокатка Таміла Алексик.

Вона підкреслила, якщо військовозобов’язаний оновив дані у "Резерв+" або ЦНАП, то ніхто його не може штрафувати за непроходження ВЛК, бо у нього не було обов’язку проходження військово-лікарської комісії. Тобто штрафувати можуть за непроходження ВЛК лише тих військовозобов’язаних, які були зобов’язані це зробити, але не зробили чи ухилилися від проходження.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Підводні камені ВЛК: коли туди йти і як не схопити штраф?

У Міноборони пояснили, що оновлення військово-облікових даних не означає автоматичну необхідність проходити військово-лікарську комісію. Для проходження військово-лікарської комісії громадянам будуть надсилатися окремі повістки.

Де можна переглянути, чи є штраф

Чи отримали ви штраф за порушення військового обліку, можна буде переглянути у мобільному застосунку і на сайтф "Дія". Однак він будуть відображатися лише тоді, коли людина не сплатить штраф вчасно.

"Стосовно штрафів в "Дії" давно реалізований функціонал виконавчих проваджень. Це коли особа отримала штраф (адміністративний – ред.) і вона його не сплатила в строки... І якраз штрафи за порушення військового обліку, які будуть отримувати військовозобовʼязані за те, що не оновили в строк дані, вони можуть зʼявлятися не як штраф, наприклад, за перевищення швидкості і порушення ПДР. В "Дії" ви будете отримувати лише сповіщення, якщо ви отримали штраф і не оплатили його вчасно", – пояснила заступниця директора директорату розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Валерія Ткач в ефірі Радіо Свобода.

Як можна буде оскаржити штраф у суді

У Міноборони наголосили, що всі громадяни, хто не згоден з накладеним стягненням, мають право звернутися до суду для оскарження постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Зробити це необхідно протягом 10 днів від дня винесення постанови про притягнення до відповідальності. під час розгляду справи в суді за неоновлення військово-облікових даних не може людина бути притягнена ще раз до відповідальності.

Військовий адвокат Віталій Савко додає, що слід зібрати докази, що спроба оновити дані була, але з певних причин виявилася невдалою. За його словами, не обовʼязково збирати докази щодо всіх трьох способів актуалізації - достатньо мати бодай один.

"Наприклад, якщо людина хоче оновити дані через "Резерв+", але в неї постійно «висне» додаток чи не підтягується інформація - і це не проблеми з телефоном, а саме всередині застосунку. У такому разі потрібно зробити скриншоти та запис екрана", - зазначив Савко "Громадському".

Якщо ж військовозобовʼязаний обрав шлях фізично піти до ЦНАПу чи ТЦК та оновити дані, проте там цього зробити не вдалося, також слід зняти відео.

Скільки штрафів можна "зловити"

Штраф за невчасну актуалізацію облікових даних може бути лише один, а багато штрафів можна сплачувати за ігнорування повістки до ТЦК, яку можуть відправляти хоч щотижня, йдеться у статті hromadske з посиланням на пояснення військового адвоката Віталія Савко і директора Департаменту кадрової політики Міноборони Марка Андрусяка.

У якому разі не оштрафують за неоновлення даних

У Міністерстві оборони наголосили, що штраф не буде накладений у тому випадку, якщо у держави є обмін даними військовозобов’язаного з іншими реєстрами.

"Були внесені зміні в Кодекс адміністративних правопорушень і була до 210 статті примітка, що якщо людина не оновила свої дані, – а їх там декілька десятків полів персональних даних та до 10 полів службових, – і при цьому у держави є обміни по цих даних з іншими реєстрами, то на людину такий штраф не накладається", – пояснила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

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Що буде, якщо проігнорувати штраф за неоновлення даних: відповідь юриста

Якщо проігнорити штраф, то він може подвоїтися, якщо дійде до виконавчого провадження. Це може статися, якщо не сплатити штраф або не оскаржити його протягом 15 діб. Призовник може сплачувати штрафи хоч щотижня – за кожен новий проігнорований виклик до ТЦК за повісткою. Це сказано у статті hromadske з посиланням на пояснення військового адвоката Віталія Савко і директора Департаменту кадрової політики Міноборони Марка Андрусяка.

Чи можна буде оновити дані після 16 липня і чи буде штраф

заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко запевнила, навіть після 16 липня військовозобов'язані українці матимуть змогу надалі оновлювати свої дані у будь-який зручний спосіб. Водночас вона повторила: "Якщо 17 липня контактні дані оновлені не будуть, то керівники ТЦК зможуть розглядати це як порушення і накладати адміністративні стягнення. Тому ми пропонуємо нашим громадянам не очікувати необхідності сплачувати штрафи, а зробити оновлення даних через "Резерв+".

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Поважна причина, яка виправдовує несвоєчасне оновлення даних - адвокат назвав

Адвокат Сергій Старенький в ефірі телеканалу "Київ 24" поінформував, що поважною причиною несвоєчасного оновлення даних в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки може бути лише хвороба.

"Я думаю, що у цих людей будуть певні складнощі з тим, щоб пояснити, чому упродовж 60 днів вони не змогли виконати свій обов'язок, який передбачено законом. Справді, підставою для визнання, скажімо так, поважності таких причин може бути лише хвороба", - сказав він.

Такі причини, як відсутність людини в Україні, відсутність інтернет-зв'язку чи відсутність можливості доїхати до ТЦК не є поважною причиною, наголосив він.

Які ще будуть покарання для ухилянтів і за якої умови

Представниця Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України Ірина Гарбуз під час брифінгу пригадала, якщо громадянин не сплачує штраф, справа може бути передана до органів Державної виконавчої служби. В такому випадку на майно боржника чи рахунки може бути накладено арешт.

Тим часом видання hromadske з посиланням на пояснення військового адвоката Віталія Савко і директора Департаменту кадрової політики Міноборони Марка Андрусяка пише, що разі неявки за повісткою на порушника можуть накладати штрафи хоч щотижня — за кожен новий проігнорований виклик до ТЦК. Якщо сума таких штрафів сягне на понад 160 тисяч гривень, суд уже може накласти арешт на нерухоме майно.

Відповідальність за неоновлення даних настає вже сьогодні!

Адвокатка у сфері військового права та медицини Анастасія Кондрась в ексклюзиві TSN.UA. розповіла, що не пустити виконавця судового рішення до житла боржника не можна. Відповідно до закону боржник зобов’язаний допускати в установленому законом порядку виконавця до житла та іншого володіння, приміщень і сховищ, що належать йому або якими він користується, для проведення виконавчих дій.

Ба більше, якщо боржник буде перешкоджати діяльності виконавцю судового рішення, то тоді вже поліція має право примусово відкривати такі приміщення, арештовувати, опечатувати та вилучати належне боржникові майно, яке там перебуває та на яке згідно із законом можливо звернути стягнення. Таке арештоване майно майно можуть пустити з молотка на державному онлайн-аукціоні "СETAM".

З вирученої суми вирахують суму штрафу, а решту повернуть власнику. Ба більше, арештувати можуть як нерухомість, так і побутові речі. Проте, як повідомляє пресслужба Міністерства юстиції, виконавча служба не має права забрати у боржника геть усе, що йому належить.

Нагадаємо, у парламенті роз'яснили, що чекає на українців, які не оновили військово-облікові дані.

Новини ТСН 07:00 17 липня. Останній день оновлення даних! Ситуація в енергетиці!

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