"Не встигаємо обслуговувати ваші похорони": у Дніпрі міські маршрутки орієнтували на похоронні ковід-процесії

"Не встигаємо обслуговувати ваші похорони": у Дніпрі міські маршрутки орієнтували на похоронні ковід-процесії

Перевізники надають послуги з транспортування людей на похорони та поминки.

У Дніпрі через стрімке поширення COVID-19 і кількості летальних випадків, міські маршрутки системно замовляють на похоронні процесії поховання ковідних хворих.

Про це ТСН.ua повідомив голова профспілки автомобілістів та автоперевізників області Михайло Тонконогий.

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Так, міський транспорт зараз, через спалах коронавірусу і великої кількості летальних випадків, все частіше став забезпечувати перевезення людей на похорони та поминальні обіди.

Це ж, своєю чергою, позначилося на загальній кількості автобусів на маршрутках.

“Всі ви знаєте, що маршрутки часто замовляють для забезпечення перевезення людей на похорони і поминки. Так ось, у зв'язку з ковідом кількість таких замовлень збільшилася. А в нас і так мало водіїв. Ми не встигаємо обслуговувати ваші похорони. Будь ласка, вакцинуйтесь”, — закликав голова профспілки автомобілістів та автоперевізників області.

За його словами, міський транспорт на похорони "орендували" і у минулі хвилі коронавірусу, проте зараз ця кількість різко зросла.

“Збільшилося щонайменше на десяток щодня. Ми перевозимо лише пасажирів, труни перевозять спецтранспортом. Після будь-якого замовлення перевезення відбувається поверхнева санітарна обробка салону автобусів. Все це настільки швидко пішло тільки зараз. У минулі хвилі, слава Богу, вмирало людей менше. А зараз дуже багато”, — розповів ТСН.ua Михайло Тонконогий.

Нагадаємо, що у жовтні у київському крематорії спалили 2877 тіл, з них 627 людей померли від COVID-19.

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