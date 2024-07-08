Не встигла вийти заміж та стала найріднішою для хворих дітей: росіяни вбили ракетою 30-річну лікарку-сироту Світлану Лук'янчук

Стали відомі нові подробиці про одну із загиблих внаслідок російського масованого ракетного удару по Києву сьогодні, 8 липня.

Як відомо, в лікарні "Охматдит" серед загиблих є 30-річна лікарка-нефрологиня Світлана Лук’янчук (за іншими даними її прізвище – Лук’янчик). Вона родом зі Львова.

Як розповів в коментарі для ТСН.ua львівський міський голова Андрій Садовий, Світлана за життя мала дуже складну, але при цьому яскраву долю.

"Вона дуже рано втратила своїх батьків за складних обставин, виховувалась в будинку-інтернаті, - розповідає Андрій Садовий. – Але ще перебуваючи в інтернаті, мріяла стати лікарем. Про це подбали її тітки. Коли вступила на навчання до київського медуніверситету, то вчилась надзвичайно добре. Взагалі це людина особливого таланту та особливої любові. Вона поки що була незаміжня, багато часу проводила в лікарні, з дітьми-пацієнтами".

До цього Андрій Садовий додає, що жінка постійно вдосконалювала свій професіоналізм.

"Нещодавно вона була у відрядженні в Канаді, в Іспанії, вдосконалюючи свої навички. Їй би ще жити да жити… Завтра ми направляємо машину, щоб забрати тіло. Світлана буде похована у Львові, біля своїх батьків. Без батьків вона росла фактично змалечку. Були дуже складні обставини, пов’язані з її батьками. Всі люди, які її знали, кажуть про неї, як про людину, яка мала покликання служити та допомагати дітям. Вона сама змалечку залишилась без батьків, тому дарувала теплі обійми дітям. Те, що вона не отримала – це вона дарувала іншим дітям. Вона була дуже часто була найріднішою людиною для діточок, які лікувалися в "Охматдиті". Це трагедія, це біда, що її немає", - розповідає Андрій Садовий.

Новини 17:00 8 липня. Ситуація після обстрілу в Києві, безпекова угода з Польщею, саміт НАТО

Раніше повідомлялось про те, що сталося влучання в приміщення дитячого медзакладу.

Читайте також: