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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Не встиг піти на роботу і загинув: подробиці кривавого ракетного удару Росії по Кременчуку (відео)

У Кременчуку оголошено день жалоби через масований ракетний обстріл. Загинуло двоє людей, понад 40 поранено.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Павловська Ольга Павловська
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Наслідки атаки на Кременчук

Наслідки атаки на Кременчук / © Полтавська обласна державна адміністрація

День жалоби сьогодні оголосили також у Кременчуку на Полтавщині. Внаслідок масованого обстрілу, який стався у ніч проти середи, там загинула 72-річна жінка та 40-річний чоловік, які перебували у своїх домівках у приватному секторі.

У місті чималі руйнування. Кількість поранених сягнула 47 осіб, серед них — двоє дітей. Наслідки російських ударів бачила кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

Пряме влучання у котельню та розтрощений квартал

Геть розтрощений квартал — ракета влучила просто в котельню між будинками. Вибух був такої сили, що двоповерхова споруда розлетілася на друзки.

У перші хвилини після удару палала оселя, а ще в сотнях квартир навколо вибило шибки та двері.

«Немає вікон, немає дверей. Навіть вхідні двері до квартири вилетіли в коридор. Пощастило просто, що вона влучила у двоповерхову бойлерну і погасила удар. Якби влучило на десять метрів убік — усе, будинок би склався», — розповідає місцевий житель.

Пан Іван збирає залізяччя, яке влетіло до кімнати, та згори роздивляється розтрощений квартал. Вікна однаково немає — його винесло вибуховою хвилею.

«Це була будівля, тепловий вузол. Балістика впала. І все, бачите, тут нічого немає. І всі будинки розбиті», — показує чоловік.

Зруйнований приватний сектор та загибель містян

Знищено приватні будинки і в іншому житловому кварталі. Тут загинув чоловік, який не встиг піти на роботу, та літня жінка, що жила по сусідству на цій же вулиці.

«Сорок років загинув хлопець. І жінка там на розі жила. У неї перебило артерію. Не вижила тітка Катя теж», — зі сльозами пригадує місцева жителька.

Пані Наталя вижила під час атаки дивом. Уся в синцях, вона розбирає зруйнований будинок.

«Якби ми спали, нас би вже тут не було, тому що все завалено. Там, де ми спали, немає кімнати. Ми просто встали, і нас це врятувало. Неможливо… Воно дуже швидко все», — каже жінка.

Речі, перемішані з уламками меблів, стін та покрівлі — і в сусідній хаті.

Тут роками спала мати пані Людмили. Жінка забрала її до себе кілька днів тому й цим урятувала їй життя.

«Нам просто пощастило! Буквально напередодні ми забрали маму. У нас тут проживала мама, і от буквально в цій кімнаті. І ми в понеділок її забрали до себе», — пригадує пані Людмила.

Масштаб руйнувань та постраждала інфраструктура

Загалом внаслідок масованої атаки понад тридцять людей дістали поранення, зокрема й двоє дітей.

Понівечено пів тисячі квартир. Десятки приватних будинків зруйновано та розтрощено. Пан Микола врешті зібрався до оселі, щоб врятувати бодай щось, і тішиться, що дружину напередодні обстрілу забрав на дачу.

У районі також понівечено підприємство, побито гімназію, старостат і будинок культури. На всіх місцях влучань продовжують працювати екстрені служби.

Атака на Кременчук 7 жовтня: що відомо

У середу, 7 жовтня, Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Полтавщину. У Кременчуку сталося влучання у житловому районі.

Повітряна тривога у Кременчуцькому районі тривала від 03:09 до 07:05. Повітряні сили попереджали про рух балістичних і крилатих ракет у напрямку міста.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЕКСТРЕНО! УДАР по АВТОБУСУ! ЧИСЛЕННІ ЗАГИБЛІ! НАЖИВО із Києва і ПРИЛУК! | ТСН 11:00 8 жовтня

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