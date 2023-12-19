"Не втрачайте часу": Герой України "Дімон" звернувся до українців та розповів, що швидкої перемоги не буде

Військовий із 18-річним стажем на псевдо "Дімон" захищає Батьківщину від перших днів повномасштабного вторгнення. Навесні цього року за бойові подвиги він отримав найвищу відзнаку від держави - Герой України. А днями ще й сертифікат на житло.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Карини Вакарєвої.

Майор Служби безпеки України, військовослужбовець із позивним "Дімон" мобілізувався до війська на другий день повномасштабної війни та одним із перших став до бою з противником. Його підрозділ воював на Київщині в перші дні повномасштабної війни. Тоді 40-тисячне вороже військо форсувало річку Ірпінь.

Війна в Україні

"Я особисто мав вогневий контакт з ворогом на відстані до трьох метрів", - каже "Дімон".

Два десятки українських бійців стримували роту російських десантників. Ворожу піхоту розстрілювали, а техніку - палили. Чимало операцій провели в тилу загарбника. "Дімон" завжди йшов першим.

На Луганщині група "Дімона" робила зачистку заводу. Спершу будівлю, де сиділи загарбники, замінували. А потім - підірвали. Тоді сімох окупантів тоді взяли в полон, більш як два десятки - вдалося ліквідувати.

"Дімон"

"Дімон" каже - картину сучасної війни пишуть дрони. Мотивацію називає ключем до успіху. Наразі в нього єдина мрія - перемога. У березні цього року спецпризначенець СБУ "Дімон" отримав звання Героя України.

Він неохоче розповідає про бойові подвиги, пригадуючи лиш окремі епізоди - на Донеччині під час бою він виніс пораненого з-під перехресного вогню.

"Важко мені про це говорити. Мій побратим, він справді героїчний вчинок там зробив - знищив дві БМП із живою силою. Але, на жаль, загинув", - каже "Дімон".

"Дімон"

Від початку повномасштабного вторгнення найвищу державну відзнаку – звання Героя України отримали 360 військовослужбовців. 210 із них – нагороджені посмертно. За ініціативи глави держави: всім відзначеним цим званням та родичам загиблих Героїв - держава надасть житло. Перші сертифікати на квартиру президент вручив напередодні Дня Збройних Сил України. "Дімон" - серед тих, хто вже одержав ордер на оселю.



Наразі центр спецоперацій "А" СБУ, де "Дімон" проходить службу - один із найефективніших спеціальних підрозділів України. Працюють малими групами в найгарячіших точках.



"Всім нам хочеться легкої, швидкої перемоги. Вона тяжка. Якщо людина буде навчена, вона буде впевнена в собі. А впевненість дасть змогу на полі бою перемагати. Не втрачайте часу", - каже "Дімон".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Стріляв в окупантів на відстані 3 МЕТРІВ! Історія спецпризначенця з 18-річним стажем

Нагадаємо, історія 31-річного Героя України, який загинув на фронті.