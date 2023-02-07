Неввічливо попросили стишити музику: подробиці бійки в київському автобусі 

В комунальному підприємстві "Київпастранс" нам підтвердили, що дійсно в салоні автобуса № 50Тр сталася бійка між пасажирами, коли транспорт їхав за маршрутом: вулиця Милославська – станція метро "Либідська".

"Водій автобуса помітив бійку в салоні. На зупинці він відкрив двері, активні пасажири вийшли і розбіглися. Він перевірив, чи в салоні все спокійно, сів і поїхав далі. Водій у конфлікті участі не брав, матеріальних збитків КП не завдано, скарг від пасажирів на тілесні ушкодження не надходило", - повідомили ТСН.ua в КП "Київпастранс".

Один з учасників бійки прокоментував скандальну ситуацію в автобусі. Він визнає, що музика лунала голосно, але, за його словами, то була не музика, а звук до гри.

Молодик пояснює все російською мовою і заявляє, що в автобусі його попросили вимкнути звук музики занадто грубо. Судячи з усього, незадоволених гучною музикою там було багато.

"Я вже хотів виключити звук, але після слів, які мені сказали: "Тупий малоліток, краще б ти не народжувався", я цього не захотів робити принципово. Я не маю поваги до людей, які спілкуються зі мною, як із бидлом. Я нічого такого не зробив… Потім в розмову включився цей дід і почав бикувати. Він не попросив нормально, а назвав нас придурками тупоголовими. Сказав, що нам треба заїхати в хату (дати по обличчю). Я у відповідь послав його", - розповідає свою версію хлопець.

Він додає, що чоловік першим ударив його товариша.

"Дід почав мене смикати. Мій друг прибрав його руку від мене. А цей дід першим ударив у ніс мого товариша. А вже далі почалася бійка", - розповідає хлопець свою версію події.

Нагадаємо, в столичній поліції вже шукають учасників бійки. Правоохоронці обіцяють встановити всі причини інциденту та його учасників.

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