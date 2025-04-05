Не вистачило кілька секунд, щоб зайти до під'їзду: що відомо про 3-річного Тимофія, який загинув у Кривому Розі

Наслідки атаки на Кривий Ріг / © ТСН

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Трирічний Тимофій, якого в Кривому Розі ракетою убила російська армія, дуже мріяв та чекав, щоб батько повернувся живим з війни, любив малювати та бігати так, щоб його не наздогнав прадід.

ТСН.ua розшукав родину цього хлопчика.

Не стримуючи ридань, його прадід, Василь Григорович, каже, що правнук разом з бабусею в той трагічний момент були вже біля дверей під’їзду, але не вистачило секунд, щоб зайти в будинок – пролунав вибух.

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«Він мріяв, щоб його батько був живим. Його тато воює», - каже Василь Григорович.

Та продовжує: «Онук і танцював, і співав, особливо любив бігати. Такий шустрий, хоч і повненький. Був. Так бігав, що я його не наздоганяв».

За словами пана Василя, онук з бабусею вже йшли додому, а вибух пролунав в ту мить, коли вони були біля дверей під’їзду.

«Залишалось відчирити двері та заходити. Якби зайшли, то був би живим», - скрізь сльози розповідає прадідусь Тимофія, додаючи, що не вистачило лічених секунд.

За словами пана Василя, родина Тимофія три роки мешкала за кордоном, а повернулась близько півроку тому.

Резюмуючи та ридаючи, пан Василь каже, що свого онука в останню дорогу він з родиною проводить у вівторок.

Нагадаємо, внаслідок кривавої атаки Росії на Кривий Ріг загинули 19 людей, з них — 9 дітей, а постраждало 72.