Не витрачайте гроші даремно: які речі справді потрібні дитині до школи

Школа / © Pexels

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Із наближенням 1 вересня для мільйонів українських родин розпочинається «гаряча пора» — підготовка до школи. Батьки часто ламають голову, як зібрати дитину до школи так, щоб у неї було все необхідне для навчання, але й не переплатити за непотрібні речі.

ТСН склав список всіх необхідних речей до школи 2026 року.

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Навчальний рік 2026-2027 — що відомо

За офіційною інформацією Міністерства освіти і науки України, новий навчальний рік у школах розпочнеться 1 вересня 2026 року та триватиме до 30 червня 2027 року.

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Перше заняття 1 вересня у Міністерстві освіти пропонують провести під назвою «Мова гідності». Мета цього уроку — навчити дітей поважати одне одного, цінувати різноманітність та спілкуватися без дискримінації.

У МОН зауважують, що краще школам організувати все ж очне навчання. Адже це найефективніший спосіб розвитку дітей, якісного засвоєння програми та соціалізації. Водночас повернутися до класичних занять школярі зможуть виключно за умови повної безпеки у закладі освіти.

Якщо школа організовує «дистанційку» у МОН радять приділяти особливу увагу забезпеченню якості, системності та доступності навчання. Також активно використовувати цифрові освітні ресурси з дотриманням санітарних норм, та регулярно оцінювати результати учнів, підтримувати з ними належний зворотний зв’язок.

Окрім цього, пріоритетом для шкіл є створення безбар’єрного середовища для дітей із особливими освітніми потребами. Їм гарантують якісну освіту завдяки індивідуальним навчальним програмам, адаптації уроків та допомозі спеціалістів інклюзивно-ресурсних центрів.

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Чи потрібно купувати підручники?

Як зауважили у Міністерстві освіти і науки України, в Україні починають доставляти безкоштовні підручники для учнів 4 і 9 класів, а також учителів. Загалом за кошти держави до шкіл відправлять близько 14 мільйонів примірників навчальної літератури.

Цьогоріч підручники доставляють за новою моделлю: видавництва постачають їх до закладів освіти. У 2025 році цей підхід протестували на частині тиражу, а у 2026 році він охоплює всі підручники — зокрема й для учнів з особливими освітніми потребами.

Підручники для 9-х класів школи отримають до 1 вересня, а для 4-х — до 1 жовтня. Усі процедури відбуваються без паперів: навчальні заклади замовляють книжки й підтверджують їхнє отримання електронним підписом у спеціальній системі. За цими ж правилами доставляють і навчальну літературу для дітей із особливими освітніми потребами, а сплачує за все держава, тож для шкіл це абсолютно безкоштовно.

Тому купувати підручники не потрібно — їх повністю і безкоштовно забезпечує держава напряму через школи.

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Що потрібно купувати для школяра 1-4 класів

На платформі «Освіторія» вчителька початкових класів радить батькам не купувати все заздалегідь. Деякі шкільні речі краще обрати вже після того, як ви поспілкуєтеся з учителем. Серед речей для школи потрібно:

Рюкзак . Він має мати ортопедичну спинку, міцне дно, світловідбивачі та зручні лямки шириною від 5 см. Вага порожнього ранця не повинна перевищувати 1,2 кг, а наповненого — десятої частини ваги дитини. Для захисту хребта важливо носити рюкзак на двох лямках та знімати його з підвищеної поверхні, наприклад із парти чи коліна.

Зошити. Потрібно 10 тонких зошитів у косу лінійку та 10 у клітинку (разом 20 штук) із якісним папером. Закупівлю спеціальних зошитів із друкованою основою (прописів) краще узгодити з класом.

Чорнильна ручка. Першокласникам рекомендують починати саме з чорнильної ручки із заправним картриджем. На відміну від кулькової чи гелевої, вона пише лише під правильним кутом наклону, що формує вірне положення кисті та поставу. З 2–3 класу можна переходити на звичайні.

Прості олівці. Маркування HB (середня м’якість) — вони легко стираються та не дряпають папір.

Гумка для стирання. Класична біла м’яка гумка для роботи (фігурні кольорові краще залишити для ігор).

Кольоровий папір та картон. Обирайте набори, де аркуші лежать окремо, а не скріплені степлером, аби не витрачати час уроку на їх розривання.

Клей. Знадобляться і клей-олівець, і клей ПВА у флаконах найменшого об’єму.

Фарби та пензлики. Краще обрати якісну гуаш на 10 відтінків. Акварель та глітер не потрібні. Пензлі — зі штучним ворсом: 1–2 для клею та 3 для малювання (тонкий, середній, широкий).

Альбом для малювання. На пружині з перфорацією для легкого відриву аркушів — близько 40 аркушів.

Пластилін та дощечка. Яскравий і м’який пластилін на 10–12 кольорів разом із дощечкою для ліплення.

Кольорові олівці та фломастери. Набори на 20 насичених, м’яких кольорів. Великі комплекти на 100 предметів купувати не варто.

Пенал. Модель «книжечка» на один замок із фіксаторами-гумками без готового наповнення.

Точило, лінійка та ножиці. Точило з контейнером, прозора пластикова лінійка на 15 см. Ножиці часто закуповують однакові на весь клас для безпечного зберігання у вчителя.

Щоденник. У НУШ для 1-го класу не обов’язковий, але може використовуватися за бажанням дитини.

Ходіть за покупками разом із дитиною в один магазин і дайте їй змогу самій обрати річ із тих варіантів, які ви заздалегідь схвалили.

Для дистанційного навчання важливо правильно облаштувати робоче місце. Робочий стіл має відповідати зросту дитини: якщо вона ставить лікоть на стільницю, кінчики пальців повинні торкатися скроні. Шкільне крісло варто обирати з обтічними деталями та регулюванням висоти, де стандартний орієнтир сидіння становить 55 см.

Як персональний гаджет найкраще використовувати ноутбук або планшет, а від смартфона краще відмовитися, аби не перевантажувати зір. Для освітлення знадобиться LED-лампа з матовим плафоном темного чи нейтрального відтінку у формі конуса або трапеції.

Список речей для школяра середньої та старших шкіл

Для учнів 5–11 класів ТСН сформував базовий перелік канцелярії та навчального приладдя, яке знадобиться протягом року. Основний набір канцелярії:

Приладдя для письма. Декілька ручок (кулькових чи гелевих на вибір), графітні олівці для нотаток, а також м’яка гумка та точилка з контейнером для стружки.

Зошити та обкладинки. Набір зошитів у клітинку та лінію (орієнтовно від 15 штук під кожен предмет), комплект обкладинок для підручників та зручний пенал (м’який або жорсткий).

Лінійка. Практична лінійка довжиною 20–30 см (із пластику, дерева чи металу).

Матеріали для творчості. Альбом, фарби (гуаш або акварель), пензлики, клей, кольоровий папір і ножиці для уроків мистецтва чи вибіркових занять.

Учням старших класів додатково знадобиться класичний щоденник у твердій палітурці для зручного фіксування розкладу й домашніх завдань. Окрім цього, для уроків точних наук — зокрема геометрії та фізики — їм знадобиться спеціальний креслярський комплект, що включає циркуль, транспортир, косинці та лінійку.

Підготовка до школи 2026 — останні новини

Нагадаємо, державна програма «Пакунок школяра» передбачає одноразову допомогу в 5000 грн на кожного першокласника. Її може оформити один із батьків або законний представник дитини, яка цьогоріч іде до першого класу.

Гроші призначені для базової підготовки дитини до школи. Перед покупкою варто перевірити категорію товару, конкретну торгову точку та актуальні умови програми.

До слова, в Україні оновили порядок реагування на випадки булінгу та насильства у закладах освіти. Нові правила стосуються шкіл, дитячих садків та інших закладів освіти.

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