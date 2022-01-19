Не їв і не пив вісім днів: у Чернівцях пес застряг у пластиковій пляшці 

Волонтери допомогли врятували тварину.
У Чернівцях врятували пса, який застряг у пластиковій пляшці. Містяни помітили чотирилапого у приватному секторі.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 19 січня.
Пес налякано бігав і не підпускав до себе людей. Небайдужі викликали зоозахисників, але він вже звідти втік. Волонтери понад тиждень щодня прочісували всі вулиці і таки знайшли бідолаху.
З пластикової пастки його одразу врятували і відвезли до ветеринарів. Пес отримав стрес, але він мине за кілька днів. Потім тварину вакцинують і вже шукають для нього хазяїна.
Нагадаємо, у Херсоні дівчина хотіла зняти з дерева кота, але не змогла злізти на землю. Їй допомогли рятувальники.
А у Харківської області врятували собаку, яка тиждень плавала водоймою на крижині. Мандрівку тварини припинили небайдужі місцеві жителі та зоозахисники.
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