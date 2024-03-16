Не з’явився до військомату навіть без повістки – плати 100 тис. грн: в Раді прокоментували скандальну норму

Днями в ЗМІ та в соцмережах з’явилась інформація, що однією з норм нового законопроєкта про мобілізацію є начебто примус військовозобов’язаних в певний термін з’являтись до ТЦК навіть, якщо не отримав повістки.

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В разі неявки до ТЦК – штраф 100 тис. грн і попередження пройти верифікацію протягом двох тижнів. У разі повторного непроходження верифікації – додатковий штраф у сумі 200 тис. грн., заборона керувати транспортом, займатись підприємницькою діяльністю, їздити за кордон та отримувати кредити.

Крім цього, в інформпросторі є таблиця, в якій новим законопроєктом пропонується штрафувати на 100 тисяч грн. і 200 тис. грн. тих військовозобов’язаних, які отримали повістку, але не з’явились до ТЦК верифікувати свої дані.

Джерела ТСН.ua у Верховній Ради кажуть, що насправді процес обговорення правок, м’яко кажучи, бажає кращого. "Тому станом на зараз складно сказати, що буде у фінальній таблиці", - повідомило ТСН.ua джерело у парламенті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після "виборів" в РФ окупанти хочуть мобілізувати до 300 тисяч українців на ТОТ.

Крім того, ми раніше інформували, до чого може призвести офіційне ухилення від призову.

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