"Не з його мошонкою на таке замахуватися": опозиціонер спрогнозував, чим для Путіна обернеться звільнення Херсона

Коли українські військові деокупують Херсон, це може викликати внутрішнє бурління в російських елітах. Режим диктатора Володимира Путіна ця подія не обвалить, але стане сильним ударом.

Путін цього не хоче і дуже боїться.

Про це російський юрист, адвокат та опозиційний політик Марк Фейгін розповів в інтерв’ю для ТСН.ua.

"В елітах може виникнути певне бурління внутрішнє. Воно таке непомітне спочатку для ока буде. "А, власне, навіщо тоді все? Для чого це все було затіяно, якщо ви не в стані? В нас немає армії, яка здатна утримати окуповані території. Навіщо нам все це треба?" Наслідки за цю авантюру нікуди не підуть: всі ці санкції, всі ці тиски. Як би там чого не крутися, воно ж не піде. В сухому залишку ми отримуємо витрачені життя, витрачену армію, економічні і всілякі інші санкції та обмеження. А що ви отримуєте?" – пояснив Фейгін.

"Ви знаєте, переможцеві пробачають усе. У перемог завжди багато батьків, а поразка – завжди сирота. От поразка – це буде персонально Путін, а перемога – це вся Росія. А якщо перемоги немає, то вибачте. Брати на себе відповідальність усій Росії за втрату Херсона і взагалі за деокупацію – на це ніхто не підпишеться. Ось тут, звісно, може виникнути для Путіна дуже важка ситуація. 70-річний дідусь, всі обернуться і скажуть: "а з ким ми маємо справу? На восьмому десятку скоро вже, після 7 жовтня, дідок всіх уже дістав за чверть століття, який цими авантюрами вигадав розізлити весь світ, всю кульку". Не з його мошонкою в 70-річному віці на таке замахуватися. Заспокойся, вже пора ближче до землі", – розповів опозиціонер.

Водночас він зауважив, що не можна сказати, що зі втратою Херсона путінський режим обвалиться. Для цього потрібно ще щось, "але це буде ударом неймовірної сили". І господар Кремля цього не хоче та боїться.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив про другу помилку Росії у війні, якої припустилися її війська на Херсонщині.

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