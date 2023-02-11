Не залишилося нічого: до вщент знищеного села на Миколаївщині все ж повертаються мешканці і живуть в сараях

До села Новогригорівка на Миколаївщині почали повертатися люди. Серед перших - вчителька початкових класів Наталія Сидор, яка відразу взялася вести уроки музики, щойно підвели електрику і це в селищі, в якому не лишилося жодної вцілілої будівлі, йдеться в ТСН.

“В мене просто індивідуальне навчання, там один учень виходить на зв’язок, а через деякий час ще в мене в Польщі дівчинка - вже на 4 вечора”, - розповідає жінка про свій розклад.

Вчителька нині живе у прибудові разом з чоловіком, бо рідний будинок розбив російський танк. Тож чоловік Андрій сам виклав з блоків літню кухоньку, провів Інтернет для дружини, добро електрику недавно під’єднали. Чоловік до війни заробляв на життя фермерством, але з того, що посадив минулого року , нічого не зібрав через бої. Зі своїх полів Андрій збирає тепер інший врожай - смертельний. Уламки ракет та снарядів, не розірвані міни лежать просто біля двору.

Новогригорівку окупанти так і не змогли взяти, проте змогли знищити ущент, бомблячи авіацією, і стріляючи важкою артилерією та ракетами. Люди змушені були кидати насиджені місця і тікати. “Випустили… В мене було дві корови, двоє бичків і тьолка здорова, телята, поросята - все це ми повипускали, коли ми тікали”, - розповідає пані Галина.

Після повернення додому жінка своє господарство так і не відновила, худобу не знайшла. Тепер починає життя з чистого аркуша. Єдиними, хто до кінця лишався у селі під час боїв - це був 60-річний Олександр з своїм братом. “Коли ми тут лишились всі повиїжджали, то подивись за хозяйством - коров доїв і яйця збирав, хлопцям давали, ще й їсти варив. Якусь курочку, поросятку підбило, це ж літо - воно пропадає”, - розповідає чоловік.

Тепер Олександр з братом живуть у сараї, це в них єдина будова, яка вціліла. Два будинки і літня кухня -руїни. Виживають за рахунок допомоги від волонтерів. За руїнами Олександра волонтери перекрили дах у сусідньому будинку, куди повернувся батько з двома дітьми.

Люди гуртуються і разом допомагають одне одному - кому плівку натягнути на дах, кому дрова підвезти. У село повернулось лишень чотири десятки мешканців, інші кілька сотень чекають на весну і тепло, аби почати відбудовувати свої будинки.

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