Державні виконавці тепер знатимуть, куди їздять боржники.

У Львові державні виконавці отримали доступ до системи "Безпечне місто". Це сотні камер по всіх районах, які тепер щоденно моніторяться виконавцями. Тож якщо людина не платить комуналки, аліментів чи має борг перед банком, то до неї можуть приїхати і забрати авто.

Про це 8 лютого йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Як працює система

Якщо раніше автомобілі боржників розшукати було нелегко, цього року ситуація змінилася. Адже державні виконавці Львова отримали доступ до системи "Безпечне місто". Виконавчим службам система прокладає маршрут та показує контрольні точки, де був зафіксований транспортний засіб.

"Завдяки цій системі ми можемо простежити, де і на яких камерах був зафіксований той транспортний засіб, який оголошений державними виконавцями в розшук", - каже начальник відділу організації та контролю за виконанням рішень Ігор Семен.

У Львові державні виконавці отримали доступ до системи "Безпечне місто"

Чому боржники не платять?

Також ТСН наочно подивилась, як у боржників вилучають їхні транспортні засоби. Власник одного із авто завинив банку майже 180 тисяч гривень. Гроші, розповідає чоловік, взяв на розвиток бізнесу, але через пандемію зазнав збитків. За борги суд арештував авто. І після цього, переконує власник, він почав регулярно перераховувати гроші у виконавчу службу Але цих грошей, запевняють, державні виконавці на рахунках так і не побачили А тому арештоване авто описують у присутності свідків і поліції й забирають на штрафмайданчик. Тепер у власника є два тижні, щоб довести, що він платив. Або погасити борг, оплатити виконавчий збір, послуги евакуатора та штрафмайданчика. Інакше авто продадуть з аукціону

А це вже інша боржниця. За її авто - штрафів на 32 тисячі гривень. Усі, переконує власниця машини, заробив її чоловік. Жінка стверджує, що не змогла оплатити штрафи через складне матеріальне становище. Тепер планує позичити грошей аби віддати борги і забрати авто назад. І таких боржників, чиї машини розшукують держвиконавці - чимало

Держвиконавці шукають жителя Львова, який набрав кредитів на 9 млн грн

Нині перед держвиконавцями амбітне завдання. Знайти найбільшого боржника Львівщини, який набрав кредитів на понад 9 мільйонів гривень. Але оголосити авто в розшук можуть і за значно менший борг - достатньо навіть одного неоплаченого штрафу.

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