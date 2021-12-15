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Не здала гроші на подарунки: у Запоріжжі маму попросили не приводити дитину до школи через "борги"

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Не здала гроші на подарунки: у Запоріжжі маму попросили не приводити дитину до школи через "борги"

УНІАН

У школі поки ситуації не коментують.

У Запоріжжі матері першокласниці порекомендували не приводити дитину до школи, оскільки вона не здала гроші на подарунки. 

Про це повідомили в ГО "Хочу вчитись". 

Інцидент стався у школі №103. За даними активістів, до матері звернулись члени батьківського комітету та повідомили, що у неї є борги перед "фондом класу". А тому жінці порекомендували не приводити дитину до школи 20 та 24 грудня, оскільки в ці дні школярам вручатимуть подарунки до Святого Миколая та Нового року. 

Фото: ГО
Фото: ГО "Хочу вчитись"

Мати дівчинки звернулась до заступника директора школи, проте там їй повідомили, що вона не так все зрозуміла. 

Після цього жінку почав шантажувати батьківський комітет. Там заявили, що заборонять дівчинці користуватись милом та туалетним папером, оскільки це вони нібито купують за свої гроші. Мати першокласниці повідомила активістам, що від неї щомісяця вимагають здавати по 100 грн на "фонд класу", а 1 вересня в школі збирали по 400 грн на подарунки. Жінка стверджує, що ніхто їй не дає при цьому звітів про використання цих грошей. 

Фото: ГО
Фото: ГО "Хочу вчитись". 
Фото: ГО
Фото: ГО "Хочу вчитись"

ТСН.ua намагався отримати коментар у керівництва школи №103 м. Запоріжжя, проте там нам відмовились пояснити свою позицію. 

"Ми нічого не коментуємо телефоном. Якщо буде офіційний запит, то відповімо тільки на нього", - сказали нам в адміністрації школи. 

ТСН.ua подав офіційний запит. Коли нам дадуть відповідь, ми про це поінформуємо. 

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