Не здетонував через застряглу голку: площа ураження бойового снаряду у сумській школі була 25 метрів

Не здетонував через застряглу голку: площа ураження бойового снаряду у сумській школі була 25 метрів

Щоб лише винести боєприпас із приміщення довелося евакуювати дітей.

У Сумах у шкільному музеї знайшли робочий снаряд часів другої світової, який міг вибухнути будь-якої миті. Він стояв поміж інших експонатів, дивитись які чи не щодня багато років ходили школярі. Лише зараз, готуючи заклад до нового навчального року, новий директор щось запідозрив. І свято знань виявилось вибухонебезпечним.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Шкільний музей розташований в окремому приміщенні, поряд зі школою. Експонати – гільзи, фугас, міни часів Другої Світової війни. Скільки вони тут точно не відомо, але щонайменше 60 років. Виявити бойовий снаряд вдалось завдяки новому директору школи. Його призначили на посаду 2 місяці тому, і коли він готував школу до першого вересня, звернув увагу, що один снаряд був із наконечником, викликав поліцію. Вибухотехніки приїхали і приголомшили – снаряд справді бойовий і може будь-якої миті здетонувати.

«Снаряд містив вибухонебезпечну речовину, підривач, але голки підривача вони не знайшли. Скоріш за все, вони сказали, що голка пішла всередину, але не дійшла, власне, якимось чином її заклинило, тому не відбувся вибух», - розповідає директор Богдан Сюркало.

Площа ураження такого снаряду 25 метрів. Тож під час того, як вибухотехніки його виносили з музею, школярів евакуювали. Ну і після такої новини шоковані і діти і батьки.

«Це несподівано і дивно, що раніше цього було не помічено. Як так? І говорили, що перевіряли перед навчанням весь заклад і нічого не знайшли. Ну, респект нашому директору, що він знайшов», - кажуть батьки школярів.

Після інциденту вибухотехніки перевірили інші експонати - вони безпечні. Тим часом обласне управління освіти підготувало листа до поліції, щоб найближчим часом фахівці перевірили всі навчальні заклади, де є зокрема тири, кабінети захисту України та шкільні музеї.

Новини України: у сумському шкільному музеї знайшли снаряд часів другої світової

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