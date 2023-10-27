Не життя, а “бондіана”: чим “прославився” зрадник Царьов і які є версії замаху

Поки всі гадають, коли ж вмре Путін, у тимчасово окупованій Ялті підстрелили екснардепа від “Партії регіонів” та зрадника України Олега Царьова.

Що відомо на цю мить про напад на Царьова та чи можна вже ховати колаборанта, розповів в ексклюзивному сюжеті TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Рашисти гудуть про замах на Царьова

Рашисти гудуть про замах на екснардепа та регіонала Олега Царьова у Криму. Як пишуть місцеві Telegram-канали, в ніч проти 27 жовтня до ялтинського санаторію Кірова, де жив колаборант, з'їхалися поліція та карета швидкої. Ось на цьому відео жінка з камерою намагається підійти ближче, щоб побачити, що трапилося і зняти потерпілого, утім нарвалась на різку відповідь правоохоронців.

Щось сталось із зрадником України Царьовим.

Вночі до його будинку зʼїхались швидка та поліція, присутні агресивно реагували на зйомку.



Від учора Царьов не писав нічого у свій канал, хоча досить активно його веде. pic.twitter.com/3AH6Bqi6Yi — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) October 27, 2023

Які є версії нападу?

Царьова на відео, на жаль, не видно, тому точно підтвердити його стан неможливо. Український журналіст Денис Казанський з гумором припустив, що напевно сумнозвісний регіонал вкотре напився та побуянив з товаришами по чарці. Проте один з місцевих пропагандистів підтвердив факт інциденту. На Царьова нібито напали.

Скриншот / Telegram

Підрізали чи підстрелили?

Але на цьому далеко не кінець історії. Версій багато! Один із рашистських Telegram-каналів стверджує, що у Царьова стріляли. Оце не життя у зрадників, а суцільна “бондіана”.

Скриншот / Telegram

Російський Telegram-канал “112” повідомив, що наразі Царьов перебуває у реанімації в тяжкому стані. Підтвердив цю інформацію для росЗМІ і запорізький гауляйтер Рогов.

Скриншот / Telegram

Топ-зрадник Царьов

Треба зазначити, що колаборант Царьов веде популярний серед рашистів авторський Телеграм-канал, де активно коментує ситуацію в Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Від ранку 26 жовтня жодного посту там немає.

Царьов брав активну участь у пропагандистських ініціативах Москви ще від 2014 року, зокрема позував на фоні прапору терористичної “ДНР” та називав себе спікером парламенту неіснуючої Новоросії. На початку ж повномасштабного вторгнення цей покидьок обіцяв “денацифікувати” Україну.

У травні 2022-го року Шевченківський районний суд Києва заочно засудив екснардепа до 12 років позбавлення волі. Але для українців цей нелюд скоріше запам’ятався бійками у Верховній раді. А ще цей неук навіть не знав, коли розпочалася Друга світова.

Чекаємо поповнення в “оркестрі” Кобзона

Поки ж реальний стан цього калобаранта невідомий. Але сподіваємося, що уже скоро той поповнить “оркестр імені Кобзона”.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В Криму підстрелили Царьова! Все, що відомо на цей момент!

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