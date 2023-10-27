Не життя, а “бондіана”: чим “прославився” зрадник Царьов і які є версії замаху

Існує кілька версій інциденту.
Поки всі гадають, коли ж вмре Путін, у тимчасово окупованій Ялті підстрелили екснардепа від “Партії регіонів” та зрадника України Олега Царьова.
Що відомо на цю мить про напад на Царьова та чи можна вже ховати колаборанта, розповів в ексклюзивному сюжеті TSN.ua журналіст Артем Зябкін.
Рашисти гудуть про замах на Царьова
Рашисти гудуть про замах на екснардепа та регіонала Олега Царьова у Криму. Як пишуть місцеві Telegram-канали, в ніч проти 27 жовтня до ялтинського санаторію Кірова, де жив колаборант, з'їхалися поліція та карета швидкої. Ось на цьому відео жінка з камерою намагається підійти ближче, щоб побачити, що трапилося і зняти потерпілого, утім нарвалась на різку відповідь правоохоронців.
Щось сталось із зрадником України Царьовим.— Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) October 27, 2023
Вночі до його будинку зʼїхались швидка та поліція, присутні агресивно реагували на зйомку.
Від учора Царьов не писав нічого у свій канал, хоча досить активно його веде. pic.twitter.com/3AH6Bqi6Yi
Які є версії нападу?
Царьова на відео, на жаль, не видно, тому точно підтвердити його стан неможливо. Український журналіст Денис Казанський з гумором припустив, що напевно сумнозвісний регіонал вкотре напився та побуянив з товаришами по чарці. Проте один з місцевих пропагандистів підтвердив факт інциденту. На Царьова нібито напали.
Підрізали чи підстрелили?
Але на цьому далеко не кінець історії. Версій багато! Один із рашистських Telegram-каналів стверджує, що у Царьова стріляли. Оце не життя у зрадників, а суцільна “бондіана”.
Російський Telegram-канал “112” повідомив, що наразі Царьов перебуває у реанімації в тяжкому стані. Підтвердив цю інформацію для росЗМІ і запорізький гауляйтер Рогов.
Топ-зрадник Царьов
Треба зазначити, що колаборант Царьов веде популярний серед рашистів авторський Телеграм-канал, де активно коментує ситуацію в Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Від ранку 26 жовтня жодного посту там немає.
Царьов брав активну участь у пропагандистських ініціативах Москви ще від 2014 року, зокрема позував на фоні прапору терористичної “ДНР” та називав себе спікером парламенту неіснуючої Новоросії. На початку ж повномасштабного вторгнення цей покидьок обіцяв “денацифікувати” Україну.
#Бородянка Киевская обл.: какие люди и без охраны (ну, почти) https://t.co/MDtgLnoISV #Царев pic.twitter.com/W1wQItQ38n— Necro Mancer (@666_mancer) March 15, 2022
У травні 2022-го року Шевченківський районний суд Києва заочно засудив екснардепа до 12 років позбавлення волі. Але для українців цей нелюд скоріше запам’ятався бійками у Верховній раді. А ще цей неук навіть не знав, коли розпочалася Друга світова.
Царьовська резня pic.twitter.com/4aI65AvK8q— Eerie Silence (@ZealousShout) October 27, 2023
Чекаємо поповнення в “оркестрі” Кобзона
Поки ж реальний стан цього калобаранта невідомий. Але сподіваємося, що уже скоро той поповнить “оркестр імені Кобзона”.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В Криму підстрелили Царьова! Все, що відомо на цей момент!
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