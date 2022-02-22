Не зміг впоратися з тактикою: у Міноборони прокоментували дії Путіна

Не зміг впоратися з тактикою: у Міноборони прокоментували дії Путіна

Україна готова захищастися, наголосила Маляр.

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін змушений змінювати свою тактику щодо України, бо не зміг з нею впоратися.

Таку думку у відповідь на останні дії РФ висловила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі програми "Твій вечір".

За її словами, очільник Кремля, вочевидь, розраховував, що в українській владі будуть зрадники, які сядуть за один стіл переговорів з ватажками "ЛДНР". На думку заступниці міністра, Путін власноруч знищує Мінські угоди, бо не зміг домогтися їхнього виконання на вигідних для Росії умовах.

Україна, за словами посадовиці, готова захищатися і має для цього необхідні потужності. "З тих територій, що підконтрольні, все збережемо… Не треба боятися сценарію 2014 року. Понад 400 тисяч осіб з досвідом. Нове керівництво. Озброєння не можна порівняти з 2014 роком", - каже вона.

Заступниця міністра оборони вважає, що Путін не зміг впоратися з тактикою щодо України

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Пізно вночі 22 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Він заявив, що Україна офіційно не визнає "незалежність" "ЛДНР".

Читайте також: