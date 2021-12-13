"Не зовсім дитяча забавка": як підліток у Луцьку втікав від копів та збив людей на "зебрі"

"Не зовсім дитяча забавка": як підліток у Луцьку втікав від копів та збив людей на "зебрі"

Водій взяв авто у вітчима.

Неповнолітній кермував автівкою, яка напередодні у Луцьку збила п'ятьох людей на пішохідному переході. Перед зіткненням машину переслідували патрульні, а підлітки, що перебували в авто, знімали відео під музику й навіть встигали його викладати у соцмережі.

Що відомо про аварію - у сюжеті ТСН.Ранок 13 грудня.

Спальний район Луцька. Пішохідний перехід поруч із найбільшим у місті супермаркетом. Подію фіксують камери спостереження: автомобіль влітає у людей. Жінку з дитиною, кажуть очевидці, легковик проносить ще кілька метрів, після чого трощить дорожній знак.

Потерпілих п'ятеро: з-поміж них 5-річна дитина. В усіх численні забої і травми. Наважчі травми має 39-річна жінка. Вона перебуває в комі з черепно-мозковою травмою та множинним переломами.

Дорога тут жвава: чотири смуги руху. Завжди багато людей. Коли налетіла автівка, дорогу на "зелене" світло переходили кілька десятків пішоходів. Водій та його друзі намагалися утекти, але їх забрали до відділка поліції.

Неповнолітній кермував автівкою, яка напередодні у Луцьку збила п'ятьох людей | Новини України

У поліції підтверджують, водію 16 років. Машину взяв без дозволу у вітчима. Патрульні ж почали переслідування, коли автомобіль перетнув подвійну суцільну і відмовився зупинятися на вимогу, повідомив на Facebook-сторінці перший заступник керівника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. "Керманич не відреагував на вимогу поліцейських про зупинку та почав тікати. Ігнорування вимог про зупинку, грубе порушення ПДР, створення небезпеки інших учасників дорожнього руху. Така собі не зовсім дитяча забавка", - йдеться у його дописі.

Білошицький ділиться відео: твердить, що це знімали підлітки, коли тікали від патрульних. Під час погоні навіть встигали публікувати ролики в соцмережі. З поліційного віділлка усіх трьох відпустили після перевірки на алкоголь. Попередньо, хлопці були тверезі. Наразі вирішують питання про затримання водія.