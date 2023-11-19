Не звільнення територій: український штурмовик назвав головне завдання у війні

Головне завдання Збройних сил України у війні - це зробити небоєздатною російську армію.

Таку думку висловив командир першого штурмового батальйону третьої ОШБР ЗСУ Петро Горбатенко "Ролло" у інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

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"Головне завдання війни - не стільки звільнення територій, скільки знищення особового складу, техніки і вогневих засобів противника. Ми територію можемо не звільнити, ми можемо зробити небоєздатною російську армію, і потім територія сама звільниться. Пам'ятаємо, що у Першій світовій війні Німеччина програла, знаходячись на чужій території", - вважає він.

На його думку, щоб деокупувати Донбас із меншими втратами, потрібно його не штурмувати, а взяти в кільце.

"Регіон Донбасу - це міська агломерація забудов. У всіх попередніх конфліктах його намагались не стільки штурмувати, скільки обходити, і потім вже переходити до зачистки. Питання, наскільки буде вдало витрачати ресурс на бої на цьому клаптику, ніж провести маневр з його оточення - в тому числі коридор між Маріуполем і Донецьком, орієнтовно Волноваха, і через Харків-Луганськ обійти. Я думаю, краще було б зробити так. Але є проблема з застосуванням техніки, і ця проблема називається БПЛА різного характеру дій. І ми переходимо ближче до Першої світової, там, де в основному все відбувається "на нозі", - сказав Горбатенко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “РОЛЛО” — ВІЙСЬКОВА АРИСТОКРАТІЯ. Наталія Мосейчук — Петро Горбатенко

Нагадаємо, генерал армії Америки у відставці Веслі Кларк розповів, як Україні швидко виграти війну.

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