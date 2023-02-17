Небачені хвороби: перинатальний центр у Харкові, який показував Бекхем, констатує збільшення патологій у немовлят

Народжуваність зменшилась утричі, а в немовлят виявляють такі хвороби, що їх більшість медиків раніше бачили лише у підручниках. Харківський обласний перинатальний центр виходжує передчасно народжених дітлахів та лікує малят із паталогіями. Мами виношували їх під обстрілами та в окупації, де не було повноцінного медичного догляду, йдеться в ТСН.

Ірина вперше пригортає свого малюка, який народився ще третього лютого, але через складні пологи його одразу ж перевели до реанімації. “Стреси були, бо було дві ракети в мій дім. А я вже була на 4 місяці. Ну і пологи, звичайно, пройшли дуже складно, але вже краще. Вже можемо хоч би самостійно дихати. Вже тішить, що хоч можна взяти на ручки, а то ж у реанімації був і не бачила його”, - розповідає жінка про сина Сашка.

Хвилювання, обстріли, окупація, тож за останній рік кількість паталогій у немовлят збільшилась у рази. Надто у тих, чиї мами провели усю вагітність без лікарів в окупації. “Дуже багато зараз дуже важких пневмоній у доношених дітей. Цього ми не бачили до війни зовсім, от просто зовсім. Навіть ми бачили дітей з такими гнійними ураженнями шкіри, які ми до цього… Ну, я, тому що я давно працюю - я це пам’ятаю, а мої лікарі це бачили лише в підручниках і в моїх лекціях”, - каже директорка Харківського регіонального перинатального центру Ірина Кондратова.

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Найбільшого стресу війна завдала у перші тижні, саме тоді побільшало передчасних пологів. У перинатальному центрі виходжувати поспішайок вагою від 500 грамів вміли, втім, безперервні обстріли ускладнили роботу. “Жили в палатах, спали на підлозі, просто клали матрац і спали. Сирена, тривоги, жінки з дітьми після нормальних пологів виходять в коридор, а реанімація залишаються і стають, закривали собою”, - розповідають медики.

“Ми намагалися їх кудись перевезти та піти з ними в більш безпечне місце, але ми дуже швидко, з першого разу зрозуміли, що це шлях в один кінець. Тому що назад ми вернемось з меншою кількістю дітей”, - додає Ірина Кондратова

Пані Ірина про життя немовлят у підвалах та про пологи під обстрілами у березні розповіла усьому світові. Футболіст Девід Бекхем на кілька днів віддав свою сторінку в інстаграмі лікарці з Харкова. Знімала підвал, імітовані палати для породіль, догляд за малюками. Донати, що зібрав Бекхем зі сторис лікарки - передав до фонду “Юнісеф”. На ці кошти усі пологові будинки України отримали набори для операцій, закупили декілька автівок швидкої для недоношених дітей, а Харкову придбали інкубатор та апарат для штучної вентиляції легень. “То були такі тижні, коли нам всім здавалося, що ми покинуті наодинці з цією ордою. Девід реально був першою медіаперсоною такого рівня, який тоді підтримав відкрито Україну”, - пригажує директорка.

Під обстрілами під час пологів лікарі та породіллі підтримували одне одного. Вікна заклали мішками, аби вибухи не було чутно і жінки не стресували. “А ще ми їм надівали навушники і включали музику, яку вони люблять. Частіше лікарі, акушерки чули ці вибухи і були моменти, коли породіллі нас заспокоювали, бо в них же музика грає, а ми чуємо це все”, - пригадує Ірина.

Три місяці лікарі жили у цьому підвалі разом з породіллями та немовлятами. Акушерка Марія не може повернутися додому й досі, її дім пошкоджено ракетами. “Сім’я мешкає у приміщенні сестринської, на дивані. Тут наші особисті речі. Син любить складати пазли, донька читає книжки. Від восьмої до шістнадцятої я займаюся роботою, я доглядаю вагітних. А від 8 до 16 діти на онлайн-заняттях у школі”, - показує життя в лікарні Марія.

Втім усі ці труднощі, кажуть медики, лише згуртували. Малюків підземелля, за якими доглядали, пам’ятають поіменно. За час великої війни у центрі не припиняли роботу ні на день. Тут народилося понад тисяча дітей, але це втричі менше ніж у мирний час.

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