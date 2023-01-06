Небайдужі відремонтували будинок на Прикарпатті, в який влетіла ракета після рикошету

Цей день родина Калинюків сприймає як другий день народження

У прикарпатському селі небайдужі відновили будинок, який постраждав під час останнього масштабного обстрілу росіян. Тоді "Калібр" влучив у вікно житлового будинку, в якому перебували люди, але не розірвався. Знешкодити ракету було непросто, в ній майже пів тонни вибухівки в тротиловому еквіваленті, йдеться в ТСН.

Цей день родина Калинюків сприймає як другий день народження. Коли завила "тривога", 3-річна дитина дивилася телевізор, а її мати поралася поруч, як раптом пролунав нечуваний досі гуркіт і у коридор влетіла ракета. “Були в цій кімнаті. Я виходжу, стіна завалена, вікна нема. А оце так лежить на землі.”, - пригадує жінка.

"Калібр" залетів прямісінько через вікно. Що ракета не вибухнула - диво, кажуть і піротехніки, які приїхали на виклик. Адже вибухової речовини у ній було пів тонни у тротиловому еквіваленті. “Вибухова хвиля знесла би на своєму шляху все як мінімум у радіусі 100 метрів . Бойова частина була осколково-фугасна. Тобто була така сорочка з готових убойних елементів”, - пояснюють піротехніки.

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Очевидці кажуть, з ракетою щось пішло не так ще у повітрі. Вона почала падати раптово, а потім врізалася у горбик навпроти Галининої хати і зрикошетила. “Відбилася від землі і у хату, у вікно”, - кажуть люди.

Переляканим селянам не привиділося, кажуть експерти, так буває. “Напевно під час удару відбулася якась дія з механізмами внутрішнього самого боєприпасу. І от завдяки цьому сталося, як сталося”, - каже вибухотехнік.

Безпечно витягнути "Калібр" з будинку виявилося непросто, визнають піротехніки, досвіду такого не мали. Аби не наражати селян на небезпеку, в радіусі 300 метрів усіх евакуювали. Важка техніка ледве заїхала під хату по горбам і мокрому полю. “Кран приїхав і ще така вантажівка велика з піском приїхала. Ми між собою говорили - вона має бути на м'якому, щоби не зірвалася”, - каже сусідка.

Стіну, в якій застрягла ракета, довелося розібрати. “Ракета розправила крила в різні боки, вона як застопорилася. Боєприпаси сучасні, поставлені недавно на озброєння армії агресора, тому інформації, грубо кажучи, у нас мінімум. І з цим доводиться працювати”, - зазначають піротехніки.

Вивільнивши ракету, її відвезли у поле, подалі від населених пунктів та інфраструктурних об'єктів а там закопали на 5 -метрову глибину і підірвали.

Самим Калинюкам небайдужі одразу запропонували допомогу. Стіну, в яку влучила ворожа ракета, вимурували наново, поміняли вікно. Тепер усе штукатурять і обіцяють ще поставити ламінат, аби стало краще, ніж було. “Від удару потріскалися стіни, дірка невелика, але ми почали цеглу розбирати - воно все рухається. Ми розібрали в два боки - майже пів стіни, аби це все зробити”, - кажуть будівельники.

На все пішов тиждень, тож Різдво Галина з дочкою зустрічають вже у цілому будинку і щодня моляться за хлопців, які боронять українське небо від рашистських ракет, та піротехніків, які знешкоджують небезпеку вже на землі.

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