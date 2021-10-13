Небезпечна пасажирка: у Рівненській області водій мотоцикла вчасно врятувався від гадюки, яка заповзла на транспорт

Небезпечна пасажирка: у Рівненській області водій мотоцикла вчасно врятувався від гадюки, яка заповзла на транспорт

Чоловік почав витягати змію палицею, у відповідь та намагалась вкусити його.

На Рівненщині чоловіка ледь не вкусила змія, що сховалась в його мотоциклі.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Водій зупинився біля лісу, на деякий час вийшов з мотоцикла, а коли сів за кермо, почув шипіння. Коли почав оглядати двоколісний, побачив плазуна, який лежав просто за кермом. Чоловік почав витягати змію палицею, у відповідь та намагалась вкусити його.

Врешті кермувальнику вдалось скинути її - ані він, ані плазун не постраждали. Незадоволена змія повернулась до лісу.

Новини України: змія, яка заховалася у мотоциклі, ледь не вкусила чоловіка

В Львові в парку "Високий замок" помітили рідкісну змію, яка занесена в Червону книгу - полоз ескулапів.

А у Рівненському районі у неділю, 5 вересня, під час збирання грибів у лісі 64-річну жінку вкусила змія.

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