Небезпечне літо 2025: куди вдарить Путін і чи зможе Україна стримати "останній ривок"

Путін готує новий, більш підступний план наступу на літо

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Західні аналітики та військовий експерт Ігор Романенко попереджають про можливу ескалацію бойових дій з боку Росії вже цього літа. Російський диктатор Володимир Путін готує новий, більш підступний план наступу, накопичуючи резерви та прагнучи прорвати оборону ЗСУ.

Невтішні прогнози з’явилися після переговорів у Стамбулі між Україною та Росією, де сторони домовилися лише про обмін полоненими, не зачепивши питання припинення бойових дій.

ТСН.ua поспілкувався з військовим експертом, генерал-лейтенантом у відставці та заступником начальника Генштабу (2006-2010 рр.) Ігорем Романенком, щоб дізнатися, чого дійсно варто очікувати українцям.

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Наступ РФ: перший етап завершується, що далі

Ігор Романенко зазначає, що активні бойові дії на фронті тривають, і російські війська, хоч і повільно, але продовжують наступальні дії.

«РФ проводить свою стратегічну наступальну операцію, яка триває вже третій рік. На мій погляд, ми зараз проходимо перший етап наступальних дій. Він відбувається виключно за рахунок ресурсів та резервів, які РФ зібрала з кінця минулого року та взимку», — пояснює експерт.

Путін готує потужний другий етап: що відомо про «контрактників»

Завершуючи перший етап, Кремль готує більш потужний другий — на період літа та осені 2025 року. За словами Ігоря Романенка, саме тоді можлива значна ескалація на фронті.

«Для того, щоб розпочати другий етап наступальних дій, генерали Путіна вже зараз збирають більш потужні ресурси. Їх набиратимуть за рахунок весняного призову на строкову службу, який зараз закінчується в Росії. Новобранці замінять підготовлений військовий склад, з яким вже працюють та тиснуть, щоб вони підписували контракт і йшли воювати на фронт», — розповів експерт.

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Він додав, що цього року до російської армії за контрактом планують набрати до 160 тисяч громадян РФ. Це «досить велика та загрозлива для нас кількість». Окрім призову, окупанти активно шукають охочих воювати за контрактом як вдома, так і за кордоном.

Небезпечна тенденція: накопичення резервів без відправлення на фронт

Генерал-лейтенант звертає увагу на небезпечну тенденцію: раніше росіяни могли кидати на фронт навіть ще не повністю сформовані з’єднання. Зараз, за даними багатьох розвідок, окупанти продовжують готувати та накопичувати резерви, але без відправлення їх на фронт.

«Саме це є небезпечним для нас, адже потреба у свіжій силі у росіян є і вона чимала. Їм явно не вистачає ресурсів для посилення наступальних дій на Покровському напрямку, навколо Костянтинівки по трьох напрямках. Їм там критично не вистачає ресурсів, але незважаючи на це, підготовлені резерви вони не вводять у дію, вичікують. А це означає, що вони накопичують сили», — наголошує Романенко.

Він вважає, що росіяни будуть накопичувати ресурси до липня, щоб розпочати новий та більш потужний другий етап наступальних дій у період літа-осені цього року.

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Путін готує прориви на фронті

Експерт підкреслює, що саме це може стати новим витком бойових дій, яких до цього часу не було.

«У нас, на жаль, ресурсів та резервів стратегічного рівня немає, як і оперативного. Наші бійці на різних напрямках фронту ведуть відчайдушну та героїчну оборону. Але оскільки немає свіжих сил, бо не проводиться повна мобілізація, то частини, які воюють, на лінії зіткнення тримають оборону ослабленими та неукомплектованими. Тому є велика загроза, що до липня Путін набере необхідний ресурс і піде на прорив на одному чи двох напрямках. Саме у цьому є велика небезпека», — пояснює Романенко.

Що потрібно для зупинення російської армії

Ігор Романенко вказує на критичну потребу в певних ресурсах для ефективної оборони:

«Нам треба збирати відповідні сили для оборони та мати потужні засоби для знищення живої сили та техніки противника. Для цього потрібні далекобійні ракетні системи, ударні дрони, відповідне озброєння для нашої авіації. А саме зброя типу „повітря-земля“, щоб зупиняти та знищувати живу силу та техніку противника на підходах до лінії фронту. Для цього у нагоді стали б французькі бомби AASM Hammer або ж керовані американські бомби JSOW, але вони нам їх, на жаль, поки не надають», — каже військовий експерт.

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Наступ, як на початку війни: останній шанс Путіна

За словами експерта, українці пережили чимало за роки війни, але під час можливого липневого наступу окупантів існує велика загроза проривів оборони.

«До цього на фронті не відбувалося потужних проривів окупантів. Вони були лише на початку війни, згадайте пафосний рух колонами техніки по наших дорогах. Зараз Путін намагається їх створити і до цього активно готується. Дехто з аналітиків каже, що створення таких проривів у нашій обороні може бути останнім шансом для російського диктатора змінити хід війни. Ривком тонучого, який хоче міцно за щось вхопитися, аби самому не втопитися», — пояснює ситуацію експерт.

Він додає, що економіка Росії вже підкошена і її стан погіршується, навіть у порівнянні з минулим роком.

«Тому і існують прогнози, що у червні 2026 року економічна ситуація у РФ може дуже суттєво погіршитися. І коли Путін це відчує, він може нарешті перейти до реального ведення переговорів про зупинення ведення бойових дій. А все, що відбувається зараз — це фарс, банальне затягування часу для нового наступу», — пояснює військовий експерт.

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Де можливий прорив армії РФ

На думку Ігоря Романенка, російська армія може здійснити прорив нашої оборони у місцях, де вона найслабша або найменш очікувана.

«Це може бути Сумщина, або ж район Покровська та Костянтинівки. Якщо окупанти візьмуть Костянтинівку, то це відкритий шлях до агломерації Слов’янськ-Краматорськ. Путін прагне прибрати до рук Донецьку область, бо Луганська вже майже під його контролем. Я не виключаю, що у планах російського диктатора Запоріжжя і Херсон, ті області, які він вже записав до своєї конституції. Але все залежить від того, чи будуть у нього для цього ресурси», — підсумовує Ігор Романенко.

Дата публікації 19:58, 30.05.25 Кількість переглядів 26 Чому Путіну немає сенсу припиняти війну? Розбір від Михайла Самуся