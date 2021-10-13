Небезпечне захворювання: на Волині у врожаю картоплі виявили рак

Фермер викликав фахівця, аби зробити документи для продажу до сусідньої Білорусі. Результати чоловіка шокували.

В одному із сіл на Волині у цьогорічного врожаю картоплі виявили рак. Хворобу підтвердили в лабораторії. Тепер фермер, на полі якого уражена картопля, мусить її знищити. А на всій території, де вона росла, а це більше гектара — запроваджено карантин.

Наскільки небезпечні ракові овочі, йдеться 13 жовтня у сюжеті ТСН.19:30.

Пан Анатолій показує свою картоплю. В цій купі у дворі лише дрібна і пошкоджена. Решта — у сараї. Діагноз овочів його не бентежить.

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"Сказали, не згодовувати худобі і самим не їсти. Але я їм — і нічого", — розповідає фермер Анатолій Михайлевський.

Про те, що в його врожаю рак, дізнався випадково. Коли викликав фахівця, аби зробити документи для продажу до сусідньої Білорусі. Результати чоловіка шокували. З’ясувалося, його картопля хвора, тож ні продавати, ні їсти її не можна. Навіть тваринам.

Новини України: на Волині у врожаю картоплі виявили рак – чим небезпечні такі овочі

Рак картоплі — лише рослинне захворювання, пояснюють у фітосанітарній лабораторії. Але, зізнаються на Волині фіксують його уперше. Найхарактернішою ознакою захворювання є утворення наростів — на кореневій шийці, бульбах. Звідки взялася хвороба, фермер і гадки немає. На полі, де він вирощував картоплю, запровадили карантин.

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"Протягом 20 років фермер не має права продавати і на насіння картоплю висаджувати. На сусідніх територіях люди мають теж поміняти картоплю свою на сорти, більш стійкі до цих хвороб", — говорить очільниця Ковельської РДА Ольга Черен.

Місцеві такою новиною ошелешені. Після почутого свою картоплю оглядають ретельніше. Поки селяни думають, що робити з вимогами фахівців, Анатолій засіяв поле, де росла картопля, ріпаком. Про бізнес на картоплі вже й не мріє. Але щоб тонни картоплі тепер не пропали, їстимуть врожай усі. І худоба, і родина. Скільки триватиме карантин, фахівці поки не говорять. Кажуть, що усе залежатиме від того, чи з’являться на території села нові випадки.

Нагадаємо, що на Волині воюють з нашестям гусені — у трьох громадах оголосили карантин.

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