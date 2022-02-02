Небезпечні ліхтарні стовпи: в одному зі столичних парків собаку ледь не вбило струмом

За словами юриста, у разі нещасного випадку може бути і кримінальна відповідальність.

У столичному парку Києва собаку, який підійшов до вуличного ліхтаря, ледь не вбило. Власниці довелося відтягувати улюбленця за повідок. Власниця собаки написала про це в соціальних мережах і була вражена. Виявляється, це не поодинокий випадок.

Про деталі – у сюжеті ТСН.19:30.

Трирічного Сімбу киянка Ірина колись врятувала від притулку. Цими доріжками він бігає ледь не щодня. Та раптом, коли чотирилапий підійшов до ліхтаря, його вдарило струмом. Він скавулів, качався по землі, аж піна йшла з мордочки. Тоді Ірина тільки припустила, що його вдарило струмом. Вона набрала гарячу лінію міської адміністрації, згодом приїхав електрик. Коли він перевіряв ліхтарі, то чоловіка, у якого були мокрі черевики, вдарило струмом.

Чи відремонтували тоді опору, Ірина не знає, але помітила, що 6 стовпів того вечора відключили від живлення. Аби застерегти інших, того вечора жінка написала допис у Фейсбуці. І як виявилося, подібне тут ставалося вже неодноразово, кажуть й інші власники собак.

Отримати пояснення кореспонденти ТСН намагалися в адміністрації парку "Відрадний", але там їх відрядили до "Київзеленбуд", мовляв, саме вони встановлювали стовпи освітлення. Там їх запевнили: відповідальності за опори не несуть. Тож хоч якусь реакцію вдається отримати лише адміністрації району.

У столичному парку вуличний ліхтар ледь не вбив струмом собаку | Новини Києва

В адміністрації парку запевнили: проблемні стовпи перевірено, а несправність виправлено. Та чи надовго, хвилюються місцеві жителі. Тому, певно, повторні інциденти - справа часу. І не лише з новими, а й зі старими стовпами, пластмасовими. Таких опор направду є чимало. І не лише в цьому парку. У тому ж дописі від власниці постраждалої такси люди скаржилися на удари струмом ще щонайменше у двох інших парках Києва.

За словами адвоката Андрія Шабельнікова, у разі нещасного випадку може бути і кримінальна відповідальність. Тому, каже юрист, чиновникам варто перевірити всі небезпечні точки. А громадянам радить у таких випадках одночасно звертатися до міської ради і адміністрації парку. Якщо не реагують - до суду.

"Цим доказом є дані про час та дату звернень до установ, свідчення очевидців про системну бездіяльність чиновників, заява до поліції або довідка від ветеринара, якщо вашого улюбленця оглядали", - розповів правник.

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Автори: Сергій Моргун, Валентина Доброта, Роман Сизченко, ТСН, 1+1