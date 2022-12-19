Небезпечні "Полонези" і С-300: якою зброєю Лукашенко може допомогти Путіну у війні проти України

Експерт не виключає, що під час візиту Путіна буде порушено питання про передавання росіянам білоруської бронетанкової техніки.

Військовий експерт Дмитро Снєгірьов розповів, яким небезпечним озброєнням володіє режим Лукашенка. Саме це озброєння і техніку Лукашенко може віддати Путіну для війни в Україні або використати самостійно, якщо глава Кремля усе ж примусить Білорусь до вторгнення.

Про це експерт сказав в ексклюзивному коментарі ТСН.ua.

Снєгірьов вказав, що у Білорусі розміщені:

дивізіони оперативно-тактичних комплексів РСЗВ "Полонез" із дальністю ураження до 300 км ;

із дальністю ураження до ; батареї С-300 , які модифіковані для завдавання ударів по наземних цілях на відстані до 200 км ;

, які модифіковані для завдавання ударів по наземних цілях на відстані до ; 20 тактичних ракет "Точка" і 60 тактичних ракет Р-11.

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До потенційних загроз Снєгірьов відносить наявність на озброєнні і на консервації збройних сил Білорусі понад 1,3 тисячі танків Т-72Б.

"Це дуже багато. Росіяни зараз розконсервують свої танки Т-62 та Т-64 (цифри тут – рік випуску). А Т-72 – нова модель, яка до того ж пройшла певну модифікацію у складі збройних сил Республіки Білорусь", – зазначив він.

Експерт не виключає, що під час візиту Путіна буде порушено питання про передавання росіянам білоруської бронетанкової техніки.

"В переліку загроз також військово-технічна співпраця в моменті розконсервації білоруських військових складів. І можливості передавання РФ боєкомплекту, включно зі снарядами калібром 122 мм і 152 мм. Це покращує, зокрема, питання логістики – "плече" постачань із тієї ж Білорусі значно коротше, ніж із глибинних районів Росії", – додав Снєгірьов.

Раніше Дмитро Снєгірьов заявив, що візит Путіна до Мінська може становити загрозу не лише для України, але й для Польщі та країн Балтії.

Директор Інституту світової політики Євген Магда вважає, що мета візиту Путіна до Білорусі набагато ширша, ніж розмови про участь білоруських військ у війні проти України.

ТСН.ua зібрав подробиці переговорів Путіна і Лукашенка і розповів, що залишилося "за кадром" зустрічі.

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