Небезпечні яйця: в Києві новий випадок отруєння в кафе

На цей раз 5 осіб отруїлися в Голосіївському районі.

В Києві зафіксоване друге масове отруєння їжею в закладі громадського харчування - на цей раз в Голосіївському районі столиці.

Про це сайту ТСН.ua розповіли в головному управлінні Держпродспоживслужби Києва.

"Зараз проводиться епідеміологічне розслідування другого в місті випадку отруєння людей в закладах громадського харчування. Мова йде про кафе-ресторан "Альпака" в Голосіївському районі. Після відвідування закладу захворіло 5 осіб. У них гостра кишкова інфекція - Salmonella enteritidis. Хвороба пов’язана з вживанням продуктів з риби, а саме лосося та виробів з яєць. Вчора був проведений лабораторний відбір продуктів, а зараз триває інспекція закладу харчування. До роботи по визначенню походження яєць, оскільки це вже другий випадок в Києві, ми залучили правоохоронні органи. Більш точні дані щодо цього випадку будуть пізніше", - розповів сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник головного управління Держпродспоживслужби Києва.

Він додає, що у закладі було застілля за участю від 5 д 6 осіб. Всі захворіли з однаковими симптомами.

"Перші звернення нам надійшли у вівторок – звернулися двоє постраждалих. Вчора стало відомо про чотирьох, а сьогодні кількість постраждалих зросла до 5 чоловік. Тому, я раджу всім споживачам: у випадку, коли після відвідування закладів громадського харчування у вас виникають ускладнення зі здоров’ям або виникне сумнів щодо походження продуктів харчування, одразу звертайтеся до територіальних органів, які зобов’язані невідкладно прибути на місце та проводити всі необхідні заходи", - розповідає Олег Рубан.

Він додає, що у разі виявлення порушення, то цей заклад харчування зачинять до встановлення всіх обставин.

Нагадаємо, у Києві отруїлися шестеро відвідувачів кафе на Подолі.

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