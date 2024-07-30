Небезпечніші від змій і тарантулів: в Україні активізувалися отруйні павуки

В Україні активізувалися отруйні павуки! Їх побільшало і вони небезпечні! Лікарі розповіли, хто саме перебуває у зоні підвищеного ризику із загрозою для життя.

Тож чим і кому загрожують укуси павуків, і що робити у разі укусу отруйного павука – дивіться в ексклюзиві Людмили Труфин для TSN.ua.

Обережно, павуки!

У різних регіонах України активізувалися отруйні павуки! У тих людей, які мають схильність до алергічних реакцій, внаслідок таких укусів можуть виникнути небезпечні для життя ускладнення. Отрута таких павуків уражає центральну та периферичну нервову систему, розповів завідувач відділення інтенсивної терапії "Охматдиту" Олександр Урін у коментарі в ефірі "Київ 24":

"Ця отрута, яка є саме у цих павуках, вона вражає центральну та периферичну нервову систему. І самі ускладнення, пов’язані з ними, будуть розповсюджуватися через усю систему, і якщо людина страждає якимись хронічними захворюваннями чи має схильність до алергічних реакцій, чи бронхіальну астму, наприклад, то в неї можуть бути загрозливі для життя ускладнення".

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Де живуть смертельно небезпечні павуки?

Зокрема, про смертельно небезпечного павука застерігали одеситів. Національний природний парк "Тузлівські лимани" в Одеській області попереджав про павука каракурта, якого ще називають "чорною вдовою". Йдеться про те, що в Україні поширений один вид роду каракурта, який відомий з Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей та з Криму. Укус його у 50 разів отруйніший, ніж укус тарантула:

"Каракурт є небезпечним для людини видом павуків. Його отрута має токсичну дію на центральну та периферичну нервову систему, викликає отруєння всього організму та може призвести до смерті. Селяться каракурти у місцях, де ростуть бур'яни, для житла плетуть гніздо з павутини, прикріплюючи його до трави. Чорна вдова має вісім очей, які розташовуються у два ряди. Ноги без товстих шипів, але з численними щетинками. Черевце часто округле, навіть кулясте. Самка досягає 2 см, оксамитово-чорного кольору. Під час розмноження у неї на черевці з'являються червоні цяточки. Самці менші від самок. Після спарювання, якщо самець не встигає втекти, самка його з'їдає, за що й отримала назву "чорна вдова".

Каракурт

Павуки не нападають першими?

За оцінкою фахівців, павуки ніколи не нападають першими і без причини. Найчастішими є випадки укусів у ногу, коли людина взуває старе взуття, попередньо не перевіривши його, яке самиці уподобали собі для гнізда.

Після укусу на шкірі з'являється маленька червона цятка, що швидко блідне. Укус каракурта може викликати психічну неврівноваженість у людини, пекучий біль, який через 15-30 хв. розповсюджується по всьому тілу. У потерпілого виникає біль у ділянці живота, слиновиділення і потовиділення, порушення роботи серця, ускладнення дихання.

Були роки та навіть десятиріччя, коли про каракурта нічого не було чутно, а після зміни умов знову "з'являвся", оскільки чисельність його різко зростала. Зазвичай це відбувалося тоді, коли була спекотна і посушлива погода – саме такі умови найсприятливіші для цього виду.

Через укус павука чоловік потрапив до реанімації

Та аномальна спека, яку ми могли спостерігати впродовж всього липня, все ж слугувала тому, що на Одещині побільшало каракуртів, і це призвело до жахливих наслідків. У місті Болград чоловік потрапив до реанімації через укус отруйного павука. У місцевій лікарні повідомили, що за пацієнтом спостерігають у реанімаційному відділенні, пише місцеве видання "Махала".

"До нашого медзакладу звернулась перша людина по допомогу через укус павука. За словами пацієнта, це сталося під час проведення польових робіт. Після детального опису павука, якого бачила людина, ми встановили, що це каракурт. Зараз стан чоловіка середнього ступеня тяжкості, він знаходиться під спостереженням у реанімаційному відділенні, щоб не пропустити жодних ускладнень".

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Чи є сироватка проти укусу каракурта?

У лікарні зауважили, що зараз по всій Україні немає протикаракуртної сироватки:

"Щойно десь з’явиться інформація про її появу, ми відразу її закупимо. Також звертаю увагу мешканців – якщо вас вкусив павук, то краще одразу звертатися до лікаря, або в приймальне відділення, бо укус павука дуже небезпечний".

Каракурт кусає і в Дніпрі

Утім, це не єдиний випадок. У Дніпрі укус павука також відправив чоловіка на лікарняне ліжко. Там 50-річного мешканця вкусив павук у той час, як він приліг відпочити на траві в саду. Про це повідомляє видання "Дніпро обласне". Чоловік побачив на нозі два сліди від укусів. Також він відчув біль. Ситуація далі тільки ускладнилася – місце укусу набрякло, чоловіка почало морозити, з'явилася блювота. Тоді постраждалий звернувся до лікарні і опинився під крапельницею. За симптомами лікарі припустили, що це міг бути укус павука-каракурта:

"В останні роки у Дніпрі та області з приходом тепла активізуються павуки. Серед них і каракурт, чия отрута в 15 разів сильніша, ніж у гримучої змії. На щастя, обсяг, який впорскується каракуртом, незрівнянно менше зміїної дози. Однак, якщо вчасно не надати допомогу, можуть бути серйозні наслідки".

Ще одна знахідка у Дніпрі

А ще у Дніпрі помітили павука, який входить до десятки найотрутніших у світі! Зокрема, жовтосумного отруйного павука помітили на одному з городів міста. За словами фахівців, вони не мешкають в Україні, але через потепління клімату й аномальну спеку з’являються і тут, пише видання "Відкритий".

Містян закликають бути обережними, побачивши таких членистоногих. Якщо ви помітили павука на собі – не бийте його, а скиньте на землю рукою, обмотаною тканиною, або попросіть про це оточення. Адже якщо павук відчуває небезпеку, то одразу стрибає на жертву та кусає. Робить це досить болюче, як оса:

"Отрута жовтосумного павука має нейротоксичний ефект: викликає сильні болі, набряки, а також підвищення температури та артеріального тиску. Отрута цього мерзенного павука не смертельна, але серйозно впливає на стан організму людини. Потерпілий відчуває сильний пекучий біль, місце укусу набрякає і набряк швидко поширюється. Наприклад, укус павука в кисть викличе набряк аж до плеча, і згодом вся рука за кілька годин втратить чутливість".

Жовтосумний павук

Що робити у разі укусу павука чи комахи?

У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, як варто діяти у разі укусу різних комах і павуків. Отже, якщо вас вкусила комаха або павук, потрібно:

"Промити область укусу водою і прикладати холодний компрес, щоб зменшити набряк. Якщо місце укусу набрякло і сильно болить, прийняти знеболювальні (наприклад, парацетамол або ібупрофен) та антигістамінні препарати. Якщо комаха залишила жало – видалити його ковзаючим рухом нігтем або краєм банківської картки, а не тягнучи за нього. Не можна використовувати для цього пінцет, оскільки ви можете видавити з жала отруту".

Головну небезпеку від укусів комах становить можлива серйозна алергічна реакція. У разі виникнення таких симптомів як проблеми з диханням, набряк губ, обличчя, повік або горла, запаморочення, непритомність, слабкий чи прискорений пульс, висип, нудота, блювання або діарея, викликайте "швидку". А для того, щоб уникнути укусів комах, користуйтесь репелентами та антимоскітними сітками на вікнах.

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