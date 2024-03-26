Небезпечніші за “Кинджал”: що відомо про ракети “Циркон”, якими росіяни атакували Київ

Долітає до столиці за три хвилини і небезпечніша за “Кинджал”. Росія модернізувала балістику і тепер накриває нею всю Україну. Експерти вже дали оцінку “Циркону”, який запускають з тимчасово окупованого Криму.

Усі деталі розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Ракети вибухають вже під час оповіщення про небезпеку

Щойно ви чуєте сповіщення про повітряну тривогу — негайно прямуйте до найближчого укриття. Ракетами, якими погрожував Путін наприкінці лютого, росіяни тепер активно накривають Україну. 25 березня дві балістичні ракети вгатили по столиці за лічені секунди після того, як завили сирени. Діти вже під вибухи бігли до сховищ.

Наслідки атаки і припущення, чим вдарили росіяни

Уламки однієї з ракет рознесли актову залу одного з навчальних закладів столиці, рештки від іншої впали ще у кількох районах Києва, але рашисти завели свою шарманку, мовляв, знесли центр прийняття рішень, де були представники СБУ. І байдуже, що навколо — школи, садочки та студентський гуртожиток.

Казки — для відсталих, але попит є і на них серед росіян. Моніторингові канали вже тоді заявили, що ворог міг випустити “Онікси” або “Циркони”, і насправді, позитиву від цих прогнозів мало, але 100-відсоткового підтвердження не було.

А вже під вечір 25 березня атака повторилася. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, спочатку з’явилась балістична загроза на півдні України, а вже за хвилину в бік Одеси полетіла ракета ворога. РФ уразила подвійним ударом за балістичною траєкторією рекреаційну зону Одеси. Дві будівлі було зруйновано, в будинках навколо повилітало скло.

Використання ворогом “Цирконів” викликало багато запитань і супутньої недовіри хоча б з тієї причини, що ці ракети, здавалося б, не могли бути застосовані по Україні через їхню вузьку специфіку. Але вже зараз експерти схиляються до того, що окупанти таки використовують “Циркони” для атаки на мирні міста України.

Якщо коротко, то це модифікована, гіперзвукова та ще небезпечніша за “Кинджал” балістична ракета. І, власне, це найновіші ракети в арсеналі РФ і ними по столиці України б'ють вдруге. Перший раз — 7 лютого 2024 року під час комбінованої масованої атаки. Тоді уламки однієї з ракет пошкодили підземні лінії електропередачі та трамвайні колії у Києві. Особливий інтерес в Україні тоді викликало маркування на цих уламках.

“Ми звернули увагу на нетипову траєкторію однієї ракети під час ранкової атаки. Вона була запущена з Криму та потрапила в район Києва... Попередньо це була перспективна крилата гіперзвукова ракета ЗМ22 „Циркон“, запущена з універсального вертикального пускового контейнера”.

Путін визнав атаку “Цирконами”

Тоді ж припустили, що ракету було випущено з Криму з адаптованого під неї комплексу “Бастіон”. Фахівці кажуть, що політ ракети схожий на гібрид “Кинджала” та “Онікса”. Ця швидкісна ракета є однією з останніх розробок ракетобудування Росії, що в Москві позиціонують як серйозну загрозу для західних армій.

3M22 “Циркон” розробляли як гіперзвукову протикорабельну крилату ракету, якою росіяни планують переозброїти частину свого флоту. Про розробку цих ракет стало відомо кілька років тому, а у 2019 році Володимир Путін стверджував, що “Циркон” може вражати як морські, так і наземні цілі на відстані понад 1 000 км та розганятися до 9 махів. А наприкінці лютого запуск “Циркону” по Україні визнав публічно і сам диктатор під час одного із своїх виступів, коли махав вчергове своєю головною лякалкою:

“У стані повної готовності перебувають стратегічні ядерні сили. Гіперзвуковий авіаційний комплекс “Кинджал” не тільки поставлений на озброєння, а й з високою ефективністю використовується... У бою вже застосовувався ударний гіперзвуковий комплекс морського базування "Циркон"”.

Те, що їх вдається збити — диво

От тільки змовчав, що застосовувався ударний гіперзвуковий комплекс по мирному Києву. Атака 25 березня, до слова, була спрямована на самісінький центр столиці. Те, що їх вдалося збити, це диво. Експерт військового порталу Defence Express Іван Киричевський в ефірі “Радіо Свобода” зазначив, що на наших очах трапилася невелика, але суттєва перемога.

“Знаєте, чому варто було деталізувати тип ракети, бо в даному випадку було збито вид озброєння навіть більш небезпечний, чим класична балістична ракета, ну як там “Іскандер” чи північно-корейська КМ 23. З того, що зараз вдалося з’ясувати колегам, це всього другий випадок застосування “Цирконів” по Україні, але перший, коли вдалося зібрати такі крупні уламки. Ну й за аналізом вже випливає, що взагалі-то на різних ділянках польоту ця ракета має швидкість від 4,5 до 7,5 махів, мах - це швидкість звуку, простіше кажучи від 5 до 8 тисяч кілометрів. Ну можна сказати, що це частково гіперзвукова ракета і більш потужніша, чим аеробалістична “Кинджал”. Якщо далі виходити з того, що в нас взагалі-то немає формально ніяких протиракетних комплексів, які б могли збивати подібні повітряні цілі з такою високою швидкість, тому що з того, що офіційно заявляли, в нас є петріоти і самп ті, але вони для протидії гіперзвуку не створювалися, то відповідно наші зенітники із наявною матеріально-технічною частиною створили диво, тому що справді, чисто за рахунок кінетики влучання, “Циркони” могли наробити значно більшої біди, ніж нам вдалося зафіксувати, могла бути зруйнована академія або інші об’єкти цивільної інфраструктури. На наших очах трапилася невелика, але суттєва перемога, яку нам забезпечили наші зенітники”.

Чим “Циркон” відрізняється від “Кинджалів”?

За іншими даними, “Циркон”, на відміну від Х-47 “Кинджал”, може підтримувати постійну гіперзвукову швидкість, а не лише короткочасно розганятися до неї. Середня швидкість ракети — 9000-11000 км/год і більше, відтак збити її надзвичайно важко.

Детальніше про те, чим відрізнається “Циркон” від “Кинджалів” в ефірі “Київ 24” розповів авіаексперт і провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко:

“Вони обидві гіперзвукові, тобто, “Кинджал” — умовно гіперзвуковий, чому? Бо він на траєкторії, він може й летіти зі швидкістю на маршал відрізку, але потім, коли в нього зупиняється двигун, він летить за інерцією і швидкість втрачає. І, тобто, на термінальному відрізку, коли він фактично падає, в нього вже швидкість 4 махи максимально, а це не гіперзвук, гіперзвук починається з 5. У росіян, правда, він з 4,5 починається, але то такі особливості національного характеру, бо основну частину “Кинджал” летить саме на 4,5 махи. А от з “Цирконом” — гірше, в нього практично до останнього моменту працює двигун, тому він зберігає високу швидкість і через це його важче уразити. Там двостуступенева система, які там двигуни — невідомо, а перший це чітко відомо, що це ракетний твердопаливний двигун, який розганяє “Циркона”, а потім, ну скоріше за все, якщо дивитися на брамуса індійського, бо це перший варіант “Циркона”, і індійці, і росіяни розробляли його разом на індійські гроші. То там має стояти прямоточний двигун, який працює мало не до останнього моменту”.

“Циркон” розробляли роками

Крім того, насамперед треба розуміти, що 3М22 “Циркон” — це ракета, яку вже понад десять років намагаються інтегрувати в загальну концепцію засобів ураження сучасного російського флоту без особливо феєричного результату. Особливості цієї ракети пояснив військово-політичний експерт групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

“Дальність польоту ракети — від 250 до 500 км на малих висотах і до 740 км напівбалістичною траєкторією. Також розглядався варіант заправки ракети дуже специфічним паливом, створеним спеціально для неї, яке дозволяло збільшити дальність польоту до 1 тис. км. Особливістю цих ракет було й те, що це насамперед ракета класу “море — …” і решта. Тобто її пуск здійснювався в базовій задумці з морського носія, а потім уже вона летіла або на надводну ціль, або на сухопутну. Носіями ж цих ракет мали стати або завмерлі в анабіозі важкі атомні ракетні крейсери проєкту 1144 “Орлан”, а саме небоєздатний “Петр Великий” і “Адмирал Нахимов”, що у вічному ремонті, або ж атомні підводні човни проєкту 885М “Ясень” і 949А “Антей”. Але важливим є те, що жодного з цих носіїв немає в Чорному морі”.

І припустив, з чого все ж таки цього разу могли запустити ці ракети.

“Варто зазначити, що перспективними носіями “Цирконів” могли стати фрегати проєкту 22350М. Але саме у модифікації “М”, закладка яких станом на нинішній день навіть не стартувала! Тим часом 25 березня напрямок пуску ракет 3М22 “Циркон” було точно зафіксовано з тимчасово окупованого Криму, що змусило задуматися над тим, що росіяни змогли адаптувати свої ракети до інших носіїв.Ракета 3М22 “Циркон” так само, як і Х47М2 “Кинджал”, являє собою подальший розвиток балістичної ракети 9М723, що застосовується оперативно-тактичним ракетним комплексом “Іскандер”. Тобто теоретично вона цілком могла бути адаптована до застосування сухопутним носієм. З іншого боку, 3М22 “Циркон” прилетіла вдруге за 2024 рік не з північного напрямку, а саме з південного — що вказує на можливість РОВ застосовувати ці ракети (або принаймні експериментувати з їхнім застосуванням) у регіоні, де основних носіїв немає. Іншими словами 3М22 “Циркон” отримала сухопутний носій, і лише згодом ми дізнаємося, що це: або мобільна платформа, яка пройшла повз увагу наших і не тільки наших структур відповідного функціонала, або стаціонарний об'єкт, наприклад, контейнерного типу, який відстежувати набагато складніше. Або...Не можу виключити з низки варіантів, що РОВ розпочали практичну частину випробувань не тільки своїх 3М22 “Циркон”, а й іранських ракет, зокрема — Zolfaghar. Дальність, потужність і концепція розгінного блоку, що відокремлюється від бойової частини, з урахуванням базису 9М723 і наявність вже готової і функціональної пускової — цілком можуть відповідати цьому засобу ураження. Але… все ж таки варто очікувати офіційних підтверджень і верифікації залишків ракет”.

За скільки хвилин ця ракета долітає до українських міст?

Відтак, через нереальну швидкість експерти припускають, що до Одеси, Миколаєва, Херсона “Циркон” летить 1 хвилину, до Дніпра та Запоріжжя — 2,5 хвилини, до Кропивницького — 3, до Києва та Вінниці — 3,5, до Харкова менш ніж за 4, а до Львова долітає за трохи більш ніж 5 хвилин. Тим часом військовий експерт Петро Черник наголосив, що навіть ця атака — це не щось мега нове, й висунув свою версію, що і як могло бути. І що означає те, що балістика долітає вглиб країни.

Це ще не “вершина айсбергу”

Втім, варто нагадати, що не лише “Цирконами” наприкінці лютого вихвалявся Путін. Звісно, налякати українців на третьому році повномасштабної вже тяжко, але Путін все ще намагається, тож під час свого вєщянія до федеральних зборів 29 лютого він почав погрожувати, що випустить по Україні нову смертоносну зброю. Мова йде про балістичні ракети “Сармат”:

“У війська поставлено важкі балістичні ракети “Сармат”. Ми скоро продемонструємо їх на бойовому чергуванні”.

Що відомо про “Сармат”?

З того, що відомо нині — РС-28 “Сармат” — це російський стратегічний ракетний комплекс шахтного базування п'ятого покоління з важкою багатоступінчастою міжконтинентальною балістичною ракетою. Комплекс створювали для заміни застарілих радянських ракет Р-36М2 “Воєвода”. А от в чому сюр, то це те, що розробляли їх спільно з українськими підприємствами, тобто вони були частково залежні в обслуговуванні від українських фахівців.

Згідно з даними, які публікують росіяни, “Сармат” відрізняється від попередників складнішою траєкторією польоту плюс ще краще маневрування, що нібито дає ракеті можливість уникнути ППО. Й не забуваємо, що Росія — це країна-терористка, а Путін — хворий оскаженілий дід, який доки житиме, доти буде намагатися знищити українців. І незалежно від того, якими ракетами було завдано останніх ударів по Києву і не тільки, суть проблеми не змінюється.

Україні терміново потрібні сучасні засоби протидії цим ракетам не лише на рівні перехоплення при наближенні до Києва, а навіть на початковій стадії їхнього польоту. Чергові удари по Україні знову нагадують нашим партнерам, що без своєчасної та всеосяжної підтримки нашої країни їм доведеться думати завтра не про те, як відповісти українцям із їхніми набридливими проханнями дати необхідну ППО для захисту, а про те, як захистити вже свої міста від російських ракет. Про що постійно кричать і українці, і український президент.

Чуєте тривогу — негайно до укриття!

Ну, а ми сподіваємось, усі випущені ракети по Україні рано чи пізно повернуться у Москву й усі інші російські міста. Бумеранг існує. Однак команда ТСН.ua закликає всіх українців у будь-який час доби реагувати на повітряні тривоги, прямуйте до укриття або хоча б дотримуйтеся правила двох стін, адже це може вберегти життя вам і вашим рідним.

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