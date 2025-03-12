Небезпечніший за коронавірус: у Києві вже шестеро людей померли від дивного грипу

У Києві на минулому тижні зареєстровано шість летальних випадків від ускладнень грипу. І якщо минулорічний епідеміологічний сезон фахівці називали важким, то цей вже охрестили катастрофічним. У столиці кількість хворих зростає вже другий тиждень – на минулому було зареєстровано понад 22 тисячі нових захворювань на грип та ГРВІ.

Що відомо про померлих

За словами Сергія Чумака, головного державного санітарного лікаря Києва, серед шести людей, які померли у Києві від ускладнень грипу – двоє чоловіків та чотири жінки.

"Вік у хворих різний. Серед них – чоловік 1988 року народження та жінка 1989 року народження. Всі інші значно старші. Всі ці люди мали ускладнення по грипу та пізно звернулися за медичною допомогою. Летальні випадки сталися через ускладнення хронічних захворювань пацієнтів", – розповів ТСН.ua Сергій Чумак.

Порятують шкільні канікули?

За словами фахівця, інтенсивність розповсюдження грипу почала зменшуватися.

"Якщо раніше у нас фіксувався приріст на рівні 20%, то зараз він складає понад 5%. Інтенсивність захворювання зменшується. Гадаю, що на цьому тижні вона ще буде більш-менш на такому ж рівні, як минулого тижня, а потім розпочнуться шкільні канікули, тож сподіваюсь захворюваність піде на спад", – прогнозує Сергій Чумак.

Дивний грип та симптоми

А от кияни справді налякані такою кількістю смертей від грипу. Люди наголошують, що грип, який вирує у столиці має дуже дивні симптоми. У когось він протікає з високою температурою, а у когось без неї. Також кияни наголошують, що одні тяжко хворіють, а інші досить легко.

"Існують певні закономірності інфекційного процесу. Вони залежать від декількох принципових факторів, тому і люди хворіють по-різному. А ще існують групи ризику. Люди з таких груп важче хворіють, бо все залежить від отриманої дози збудника хвороби, а також від генетики", – пояснює ТСН.ua відома лікарка-епідеміологиня Ольга Голубовська.

Доволі часто трапляється що у сім’ях з чотирьох або п’яти осіб, хворіють двоє або троє людей, а інші зовсім не хворіють. Або ж хворіють лише діти, а батьки залишаються здоровими.

"Ви не можете знати напевно – хворіли батьки чи ні. Вони могли перехворіти грипом у неважкій формі та без симптомів. А коли захворіли їхні діти, батьки могли вже набути певного імунітету. Тому таким питанням людям взагалі не треба перейматися. Головне, щоб громадяни знали, що потрібно робити у конкретній ситуації, яка склалася", – зазначає Ольга Голубовська.

У Києві вирує грип / Колаж ТСН.ua

Як вберегтися від грипу

Вона додає, що від ускладнень грипу помирають люди різного віку – і молоді, і старі. А перебіг хвороби залежить від багатьох причин.

"Зараз склалися несприятливі епідеміологічні обставини. Тому я раджу по можливості, якщо немає гострої потреби, уникати місць, де може бути концентрація хворих людей, наприклад, у громадському транспорті. Власне так, як це було під час коронавірусу. Якщо ж людина вже захворіла, то потрібно завчасно звертатися до лікаря, який має поставити правильний діагноз, щоб своєчасно призначити противірусну терапію", – зазначає Ольга Голубовська.

Радять робити експрес-тести

Епідеміологиня додає, що до лікарень спостерігається великий потік хворих і є навіть певний колапс, тобто до лікаря вчасно можна і не потрапити. Тому варто користуватися експрес-тестами.

"Важливо пам’ятати, що ці тести не завжди можуть бути позитивними, тобто в них може бути лише 70%, а зараз і 80% чуттєвості. Тобто, якщо тест негативний, це ще не означає, що хвороби немає. У таких випадках потрібно обов’язково потрапити до лікаря, щоб він поставив точний діагноз. Бо у медицині, як я вже не раз підкреслювала, найголовніше – це діагностика, вчасно та правильно поставлений діагноз. У інфекційній патології слово "вчасно", взагалі має вирішальне значення, а при грипі – принципове значення. Особливо у перші дні хвороби, тому що грип на відміну від коронавірусу взагалі не дає часу, щоб подумати, а незворотні зміни у легенях настають вже за три дні. Це страшна хвороба, і в цьому плані, грип набагато небезпечніший, ніж коронавірус", – підкреслює Ольга Голубовська.

Чому частіше хворіють діти

Щодо тестів, то мами дітей, розповідають, що робили їх дітям. Спочатку текст показав, що у дитини грип А, але вже на другий день у дитини не було ні температури, ні інших симптомів.

"Таке теж може траплятися. Наприклад, якщо матір завчасно дала дитині противірусний препарат або ж дитина отримала невелику дозу збудника, і її організм сам впорався з хворобою. Тому я і кажу, що будь-який інфекційний процес залежить від дози збудника, його властивостей та генетичних факторів. У даному випадку це дуже добре, адже діти взагалі завжди частіше хворіють, але легше. Вони фактично знайомляться з різними варіантами збудників у дитинстві. І це дуже правильно. Бо ми маємо обмінюватися інформацією про збудників хвороб, які нас оточують. Ми фактично живемо навколо них, і думаємо, що ми такі великі, але насправді їх набагато більше, ніж нас – вірусів, бактерій та мікроорганізмів", – пояснює Ольга Голубовська.

Розплата за локдауни

Фахівець називає поточний епідеміологічний сезон катастрофічним, бо від грипу помирають люди.

"Сьогоднішню ситуацію з грипом, я розцінюю, як розплату за локдауни. Починаючи з 2022 року розпочалися серйозні спалахи звичайних хвороб, з якими раніше у нас особливих проблем не було. Це і респіраторно-синцитіальні віруси, збудники атипових пневмоній, саме бактеріальних, навіть мікоплазмоз активний у цьому році. Такого ще ніколи не було. І не лише в Україні, а й по всьому світу, у Європі та США. На жаль, ми живемо у світі мікробів і маємо з ними контактувати, знати їх. Під час локдаунів нас позбавили такої можливості. Тому і маємо зараз такий результат – вони адаптовуються до нових умов, а ми хворіємо", – підсумовує Ольга Голубовська.

Раніше ТСН.ua розповідав, що у Києві вирує смертельний грип: які симптоми та що радять медики.

Українці самі собі нашкодили: ГРИП у багатьох захворілих перейшов до ускладнень

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