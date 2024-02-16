Небезпечний міст з ямами у Києві: чому він нічийний і що кажуть в мерії

Дарницький автомобільний міст у Києві перетворився в справжню смугою перешкод для столичний водіїв. На дорожньому покриті мосту, особливо на смугах з правого на лівий берег, утворилася величезна кількість ям та вибоїн на асфальті.

Водії втрачають колеса

Водії у прямому сенсі втрачають у цих ямах колеса. Кажуть, що евакуатори вже навіть далеко не від’їжджають від Дарницького мосту з настанням сутінок – обов’язково, хтось влетить у тамтешні ями з правого на лівий берег. Навантаження на Дарницький міст зростає від початку війни, адже Південний міст закритий, а рух транспорту по мосту Патона та мосту Метро обмежено.

Вже понад місяць водії гоцають по ямах та атакують скаргами КМДА з вимогою відремонтувати небезпечну ділянку на стратегічній споруді.

Сайт ТСН.ua звернувся з запитом до столичної мерії, щоб дізнатися, коли відремонтують асфальт на мосту та хто це має зробити.

Відомо, що Дарницький автомобільний міст до цього часу вважається недобудованим, хоча ним вже понад 10 років користуються автомобілісти. Минулого року на ньому був добудований з’їзд та транспортна розв’язка на лівому березі. А додатковий заїзд на міст з лівого берега ще необхідно добудувати.

Дарницький автомобільний міст у Києві / Фото: Мінінфраструктури

Недобудований міст

"Станом на сьогодні об’єкти незавершеного будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через річку Дніпро у Києві (низова автодорожня частина споруди зі з’їздами, виїздами на неї), які призначені для руху транспортних засобів у напрямку з правого берега річки Дніпро на лівий, а також новозбудована у 2023 році транспортна розв’язка на лівому березі біля цього мостового переходу не зараховані до комунальної власності територіальної громади міста Києва та не перебувають на балансовому утриманні КП "Київавтошляхміст", - повідомив на запит сайту ТСН.ua Валентин Кульбако, заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Транспортна розвʼязка на Дарницькому мосту / фото соціальні мережі

Чиновник додає, що залізнично-автомобільний мостовий перехід через річку Дніпро в Києві (Дарницький міст) не переданий на баланс міста Києва, попри численні звернення Департаменту та КМДА з проханням про його передачу на балансове утримання міста з урахуванням вимог чинного законодавства.

Тобто Дарницький автомобільний міст знаходиться у столиці, ним вже роками користуються кияни, але міст Києву не належить. І за його технічний стан не відповідає ні КМДА, ні мер Кличко. Хоча скарги і вимога ремонтувати міст адресуються саме міському голові.

"За інформацією наявною у Департаменті балансоутримувач зазначених об’єктів – АТ "Укрзалізниця". Відповідно у Департаменті відсутня інформація про плани щодо ремонту дорожнього покриття на низовій частині мостового переходу", - зазначає заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Нічийний міст

Валентин Кульбако стверджує, що Департамент та КП "Київавтошляхміст" неодноразово звертались до АТ "Українська залізниця", регіональної філії "Південно-західна залізниця" та виробничого підрозділу Дирекція з будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через річку Дніпро в Києві регіональної філії "Південно-Західна залізниця" з вимогами забезпечити виконання ремонту дорожнього покриття на цих спорудах.

"КП "Київавтошляхміст" також повідомляло зазначені організації про готовність до виконання таких робіт на договірних умовах. Станом на сьогодні жодної позитивної відповіді щодо відновлення покриття або пропозицій стосовно укладення відповідного договору Департамент та КП не отримували", - підсумовує Валентин Кульбако.

На Дарницькому мосту розпочали ремонт асфальту після величезної кількості скарг / колаж ТСН.ua

Вже латають ями

Цікаво, що після запиту ТСН.ua до КМДА стосовно вибоїн та ям на Дарницькому автомобільному мості, вчора, 15 лютого, там нарешті з’явилася техніка і ремонтні бригади.

До робіт з латання асфальту залучили працівників компанії, яка будувала з’їзди з Дарницького мосту та транспортну розв’язку минулого року.

Водії, звичайно, дуже зраділи техніці на мосту, але скептики стверджують, що за два-три місяці латки на асфальті знову доведеться ремонтувати.

До речі, така ж доля ліхтарів освітлення на Дарницькому мосту – вони теж статус "нічийних" та подекуди влаштовують для киян шалене миготіння.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав: міст Метро посадять на додаткові опори: що відбувається з аварійними переправами Києва.

Читайте також:

"Катування" світлом на одному з мостів Києва: хто господар шалених ліхтарів

Відкриття Подільсько-Воскресенського мосту в Києві: що залишилося зробити і чому до нього доведеться "плисти"

Чому знову обділили Троєщину: все про відкриття Подільсько-Воскресеньского мосту в Києві